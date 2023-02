Taormina. Investono gattino e non lo soccorrono, individuati e multati - Tempostretto

L'intervento della Polizia Locale dopo la segnalazione di una cittadina. L'animale è stato operato e ha riportato fratture multiple

TAORMINA – È stata una cittadina taorminese ad avvisare la Polizia Locale dell’investimento di un povero gattino nella centralissima piazza Santantonio Abbate, a pochi passi da porta Catania. Gli agenti del comando di Corso Umberto, coordinati dal vice comandante Daniele Lo Presti, subito giunti sul posto, hanno accertato che un gatto di razza europea bicolore aveva subito gravi lesioni presumibilmente a causa di un urto con uno o più veicoli.

Il gatto, con l’ausilio della volenterosa cittadina, veniva trasportato da un veterinario dell’hinterland, il quale sottoponeva l’animale ad un delicato intervento chirurgico per fratture varie. L’attività degli agenti, che si è concentrata sull’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza oltre che sull’acquisizione di testimonianze, ha portato ad individuare i responsabili dell’investimento dell’animale, i quali sono risultati due soggetti residenti a Nizza che probabilmente hanno abbandonato i luoghi non considerando la gravità delle ferite riportate dall’animale. I due sono stati multati.

La Polizia Locale di Taormina ricorda che l’art. 189 comma 9 bis del codice della strada impone ai conducenti dei veicoli di prestare soccorso agli animali investiti sia che l’azione sia direttamente collegabile al comportamento sia nel caso in cui si rimanga semplicemente coinvolti in un incidente. Con sanzioni da 85 a 1691 euro nel caso di omesso soccorso.