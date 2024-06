Taormina, la maggioranza di Cateno De Luca scricchiola: Luca Manuli abbandona

Prt resta comunque in disaccordo con le scelte delle passate amministrazioni. Manuli: "Il cambiamento tanto paventato non può essere quello vissuto nel primo anno di sindacatura De Luca"

TAORMINA – “Avrei voluto affrontare e comunicare questa decisione durante il consiglio comunale, ma vista la sua sospensione, ritengo opportuno informare, con questa nota, la mia scelta di uscire da questa maggioranza”. Con una nota ufficiale, il consigliere comunale Luca Manuli ha annunciato la decisione di abbandonare la maggioranza che sostiene il sindaco Cateno De Luca. Manuli, rappresentante del gruppo “Progetto per Taormina” (Prt), ha spiegato le motivazioni dietro questa scelta.

Nonostante l’uscita dalla maggioranza, Prt resta in disaccordo con le scelte delle passate amministrazioni. Manuli ha sottolineato che “il cambiamento tanto paventato non può sicuramente essere quello che hanno vissuto nel primo anno di sindacatura De Luca”. Ed aggiunge: “In questi mesi ho fatto mie, e manifestato, prima le speranze e, poi, le perplessità, nutrite dai cittadini, rispetto le scelte di questa amministrazione”, ha dichiarato Manuli. “Non ritengo però corretto imputare le responsabilità di questo primo anno di sindacatura a ‘assessori e esperti che fanno quello che vogliono’, come capita di sentir dire da parte dei cittadini di Taormina e come lo stesso sindaco ha ‘alluso’ durante il comizio indetto per le Europee”.

Manuli ha sottolineato che questa decisione è stata presa dopo aver discusso con il gruppo Prt, di cui è rappresentante. “Alla luce di tutti i fatti e gli accadimenti che hanno segnato e dato chiara idea del modus operandi di questa amministrazione – ha affermato – abbiamo convenuto che questo fosse un passo tanto naturale, quanto doloroso”.

Nonostante l’uscita dalla maggioranza, Manuli ha ribadito che Prt resta in disaccordo con le scelte delle passate amministrazioni, che “con errori e superficialità hanno segnato una stagione politico amministrativa che andava chiusa”. Tuttavia, ha aggiunto: “Il cambiamento tanto paventato non può sicuramente essere quello che abbiamo vissuto in questo primo anno di Sindacatura De Luca”.