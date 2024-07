Taormina, lavori notturni per riparare una perdita sulla condotta idrica a Mazzarò

Per limitare i disagi agli utenti, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa durante le ore notturne nell'area compresa tra Isola Bella e l'Hotel Atlantis Bay

TAORMINA – Lunedì 8 luglio, dalle 22,30 fino al termine dei lavori, il Comune di Taormina effettuerà urgenti interventi di riparazione su una condotta di distribuzione idrica in prossimità del Piazzale Funivia a Mazzarò. La decisione è stata presa a seguito della segnalazione di una perdita sulla rete idrica in quella zona. Per limitare i disagi agli utenti, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa durante le ore notturne nell’area compresa tra Isola Bella e l’Hotel Atlantis Bay.