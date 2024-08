“Taormina prende la sua acqua, non quella di Messina” VIDEO

De Luca e Basile: "Ricostruiamo la vicenda per dire stop alle speculazioni"

MESSINA – “La convenzione tra Comune di Messina e Siciliacque risale al 2005. E sempre nel 2005 c’è stata la convenzione tra Taormina e Siciliacque. L’ultima è del 2023, quando ancora non c’ero io come sindaco. Sia chiaro: con il vettoriamento Taormina riceve la sua acqua, quella che le spetta, e non quella di Messina”. Così Cateno De Luca nella conferenza stampa di oggi, con Federico Basile, vicino alla rampa Gazzi in uscita da Palermo. Proprio il punto in cui sorge il serbatoio e vi è la diramazione delle due condotte idriche cittadine.

La misurazione dell’acqua tra Messina e Taormina

In sostanza, rileva il leader di Sud chiama Nord, “Siciliacque effettua il servizio di fornitura idrica all’ingrosso a favore del Comune di Taormina tramite l’acquedotto Alcantara e al punto di consegna in contrada Cuculunazzo. Questo sistema non consente un incremento della fornitura idrica che soddisfi le esigenze del Comune ed ecco perché si è trovata questa soluzione tecnica del vettoriamento. Una soluzione che ci ha consentito anche di risparmiare risorse idriche potendo contare su un punto di approvvigionamento più vicino al centro abitato di Taormina. Per effetto di “caduta” dell’acqua, la pressione è tale da soddisfare il fabbisogno cittadino. Da qui un’efficace strategia di gestione delle risorse idriche da parte del Comune di Taormina, che con soli 15 l/s dall’acquedotto di Fiumefreddo riesce a evitare carenze idriche e a far risparmiare oltre 35 l/s a Siciliacque”.

In base alla misurazione dell’acqua “in diretta facebook”, si è rilevato che mentre a Taormina arrivavano circa 12 litri al secondo dal Fiumefreddo, a Messina ne giungevano 27 da Siciliacque. In più, oltre a una erogazione di circa 10 litri al secondo, Amam viene pagata da Taormina per il vettoriamento.

Tuttavia, ha aggiunto De Luca, “la crisi climatica limita la capacità di Siciliacque di fornire acqua in eccesso ai Comuni, incluso Messina, che potrebbe trarre vantaggio da questa disponibilità extra. La crisi climatica,

quindi, ha un impatto diretto sulla gestione e distribuzione delle risorse idriche, rendendo la situazione ancora più complicata”.

