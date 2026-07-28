Taormina, riaperta al pubblico l’ex Chiesa di San Francesco di Paola

Grazie al sostegno del Gal Taormina Peloritani. Sarà Museo etno antropologico

È stata riaperta al pubblico l’ex Chiesa di San Francesco di Paola a Taormina, al termine di un importante intervento di recupero e valorizzazione sostenuto dal GAL Taormina Peloritani nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 7.6 “Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale” – Azione PAL 2.2 “Riqualificazione del patrimonio culturale e storico, architettonico”.

L’opera, finanziata per un importo complessivo di 140.676,49 euro, rappresenta un ulteriore risultato concreto della strategia di sviluppo locale promossa dal GAL Taormina Peloritani, finalizzata alla tutela dei beni identitari dei territori e alla creazione di nuove opportunità di valorizzazione culturale e turistica.

All’inaugurazione hanno preso parte il direttore dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura, dott. Francesco Azzaro, insieme ai funzionari Alessandro Lazzara ed Evelina Grasso, il Direttore del GAL Taormina Peloritani, Beatrice Briguglio, l’Ufficio di Piano del GAL Taormina Peloritani e l’Amministrazione comunale di Taormina, che hanno condiviso il percorso istituzionale e progettuale che ha consentito la restituzione alla collettività di questo importante patrimonio storico.

L’intervento ha consentito di recuperare e migliorare la funzionalità dell’antico edificio attraverso una serie di opere mirate: il rifacimento della copertura per il superamento delle problematiche legate alle infiltrazioni d’acqua, il recupero della pavimentazione nel rispetto delle caratteristiche originarie del bene e l’adeguamento dell’impianto illuminotecnico con sistemi a LED a basso consumo, pensati per valorizzare gli spazi e migliorarne la fruizione.

Il progetto si inserisce nella più ampia strategia del GAL Taormina Peloritani volta a sostenere il recupero dei luoghi della memoria e delle testimonianze storico-culturali delle comunità locali, trasformandoli in spazi capaci di generare conoscenza, partecipazione e sviluppo.

L’ex Chiesa di San Francesco di Paola sarà destinata ad accogliere il Museo Etno-Antropologico di Taormina, un luogo dedicato alla conservazione e alla valorizzazione delle tradizioni, degli usi, dei saperi e della memoria collettiva della città, contribuendo ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale e turistica del territorio.

“Il recupero dell’ex Chiesa di San Francesco di Paola rappresenta pienamente la missione del GAL Taormina Peloritani: sostenere interventi capaci di coniugare tutela del patrimonio, identità locale e sviluppo sostenibile, dichiara il Direttore del GAL Taormina Peloritani, Beatrice Briguglio. Attraverso le risorse della programmazione comunitaria abbiamo potuto accompagnare un percorso di valorizzazione che restituisce alla comunità un bene storico di grande valore e crea nuove opportunità per la crescita culturale e turistica del territorio”.

La riapertura dell’ex Chiesa di San Francesco di Paola conferma il ruolo strategico della cooperazione tra enti locali, istituzioni e strumenti di programmazione territoriale nel recupero e nella promozione delle risorse culturali delle aree rurali e dei borghi siciliani.