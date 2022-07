Taormina. Riqualificata la palestra "Carlo Zuccaro" - Tempostretto

Il 31 luglio l'inaugurazione. L'assessore Carpita: "Restituita alla città una struttura sicura e funzionale"

TAORMINA – Infiltrazioni d’acqua, degrado e altre problematiche sono ormai soltanto un brutto ricordo. La palestra comunale “Carlo Zuccaro” è stata interamente riqualificata grazie ad un intervento programmato dall’Amministrazione comunale e seguito dall’assessore allo Sport, Andrea Carpita.

Un obiettivo al quale l’esponente della Giunta Bolognari lavorava da tempo. “Nella palestra c’erano infiltrazioni d’acqua e altri problemi che andavano risolte – spiega Carpita -. L’iter non è stato semplice ma siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto. Adesso i bambini e gli sportivi di ogni età potranno svolgere attività in una palestra sicura e completamente rinnovata. Ringrazio il sindaco Mario Bolognari, i colleghi della Giunta e gli uffici comunali – conclude Carpita – per l’impegno che hanno messo nel seguire questo progetto. Grazie al lavoro di squadra siamo riusciti a restituire alla città una struttura molto importante”.

I lavori effettuati

La palestra di via Cappuccini, intitolata alla memoria di Carlo Zuccaro, è stata riqualificata grazie ad alcuni contributi ministeriali, con una spesa complessiva di poco inferiore ai 180mila euro. Sono stati sostituiti gli infissi, sono stati rifatti la pavimentazione, i servizi igienici e la parete esterna. Rimossa, inoltre, la pellicola adesiva dai pannelli coibentati posti sulla copertura, sono state tinteggiate le pareti interne ed è stato messo a norma l’impianto elettrico. Tutti interventi che hanno restituito piena funzionalità alla struttura sportiva.

Il taglio del nastro è in programma domenica 31 luglio, alle 19.30. Saranno presenti il sindaco Mario Bolognari, i componenti della Giunta e gli amministratori comunali. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di festa.

Articoli correlati