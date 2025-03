Taormina. Sarà chiusa la via di collegamento tra lo svincolo A18 e il centro

Necessario mettere in sicurezza il costone che sovrasta la via Garipoli. Giovedì in Prefettura tavolo tecnico sui disagi che provocherà lo stop alla circolazione

TAORMINA – Una delle vie di collegamento più importanti di Taormina, la via Garipoli che unisce la Ss114, lo svincolo dell’A18 e il centro storico, dovrà rimanere chiusa al traffico per circa due mesi. La chiusura si è resa necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza del costone sovrastante. Un grave disagio per la Perla dello Jonio, che già in passato, per esigenze analoghe, aveva dovuto subire le conseguenze dello stop alla circolazione dei mezzi su questa importantissima arteria.

Questa volta la chiusura è legata ai lavori per il raddoppio ferroviario, che prevedono la costruzione della nuova stazione di Taormina (uscita lato mare) sulla via Mario e Nicolò Garipoli. Prima di realizzarla è però necessario sistemare il versante roccioso che sovrasta l’arteria. L’area della nuova stazione ferroviaria infatti interferisce con zone di pericolosità elevata (P3) e dissesti censiti come crolli. Dovranno quindi essere rimosse le masse instabili e poi saranno installate reti a doppia torsione, teli in materiale geotessile e barriere paramassi. Tempo stimato per l’intervento circa 2 mesi.

Il tavolo tecnico in Prefettura

A confermare la necessità di chiudere al traffico via Garipoli è stato lo stesso sindaco di Taormina, Cateno De Luca: “Abbiamo avuto diverse interlocuzioni con Rfi per approfondire il livello di gravità della situazione – ha detto – e abbiamo constatato che effettivamente non si può lasciare la situazione in questi termini. C’è un reale pericolo per la pubblica incolumità. Ho chiesto al prefetto di organizzare un tavolo tecnico, convocato per giovedì alle 10, e predisporre tutto ciò che diventa indispensabile anche ai fini della mobilità per sopportare questa situazione”.

“Una situazione – ha aggiunto De Luca – che porterà disagi sicuramente per almeno 2 mesi, che dobbiamo cercare di attutire. Con l’Asm stiamo elaborando un piano per rafforzare la mobilità e il collegamento con la funivia. Stiamo valutando tutte le soluzioni per continuare a garantire gli stessi flussi turistici in città”.