Taormina, sequestrati dal Nas 30 kg di pesce in un lido. Droga in spiaggia scovata dai cani dell'unità cinofila - Tempostretto

Controlli straordinari nei luoghi della movida: 9 denunce

TAORMINA – I carabinieri della Compagnia di Taormina, con il supporto dei cani dell’Unità cinofili di Nicolosi (Ct), per i servizi antidroga, e del reparto speciale del Nas di Catania, per il controllo dei locali con attività di somministrazione alimenti e bevande, hanno intensificato i controlli su tutto il territorio e in particolare sul litorale jonico, meta della movida estiva, nonché nei comuni di Taormina, Giardini Naxos e Letojanni. Sono stati attuati servizi di pattugliamento con la predisposizione di posti di controllo, in particolare quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della strada. Con il supporto tecnico specialistico del Nas sono stati inoltre predisposti verifiche ai lidi balneari presenti sulla costa, con annessa attività di ristorazione.



Durante le verifiche alla circolazione stradale, i carabinieri hanno controllato circa 80 persone ed oltre 50 autovetture con la contestazione di numerose contravvenzioni al Codice della Strada tra cui il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’utilizzo del cellulare alla guida, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, I militari dell’Arma hanno denunciato all’Autorità giudiziaria, un 47enne perché guidava sotto l’effetto di alcool e di stupefacenti; un 28enne per lesioni stradali, in quanto si era reso responsabile di una fuga, subito dopo aver investito un ciclomotore, procurando lesioni al conducente; un 21enne per guida senza patente perché mai conseguita, con recidiva nel biennio. Inoltre, nel corso dei controlli, un 51enne, un 26enne e un 19enne, tutti catanesi, sono stati denunciati per furto aggravato in quanto sorpresi in flagranza subito dopo che avevano rubato dei capi di vestiario da un’autovettura in sosta, i militari hanno recuperato la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario.



Inoltre, nel corso dei controlli delle persone sottoposte a misure restrittive, una 45enne è stata denunciata per evasione, poiché si era arbitrariamente allontanata dall’abitazione cui si trovava agli arresti domiciliari e un 21enne per aver violato la misura del divieto di ritorno nel comune di Giardini Naxos. Nell’ambito dei controlli agli esercizi pubblici maggiormente frequentati dai ragazzi della movida, i carabinieri di Taormina con la collaborazione dei colleghi del Nas hanno controllato due lidi balneari ubicati sulla costa taorminese. All’esito delle verifiche, la titolare di un lido con annessa pizzeria e ristorante, è stata denunciata all’autorità Giudiziaria in quanto ritenuta responsabile del reato di cattivo stato di conservazione di alimenti e tentata frode in commercio. All’interno della cucina, i carabinieri hanno trovato circa 30 chilogrammi di prodotti ittici detenuti in cattivo stato di conservazione, con modalità tali da comprometterne la salubrità, che venivano poi serviti ai clienti risultando diversi per origine e qualità rispetto a quanto indicato nei menù. La responsabile è stata anche segnalata amministrativamente all’Autorità sanitaria per le accertate carenze igienico sanitarie e sul suo conto è stata erogata una sanzione di mille euro. Nell’altro lido controllato, i militari hanno riscontrato solo violazioni igienico sanitarie, motivo per il quale sul conto del titolare è stata erogata una sanzione di duemila euro e la contestuale segnalazione alla competente Autorità sanitaria.



Nell’ambito di un servizio antidroga, grazie al fiuto dei cani dell’Unità cinofila, sono stati scovati nascosti sulla spiaggia circa 1,5 grammi di cocaina ed oltre 10 grammi di marijuana che sono stati sequestrati e inviati ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Ulteriori servizi di controllo, saranno predisposti con pattugliamenti e posti di controllo, attuati anche nelle ore notturne, con l’ausilio di militari assegnati in rinforzo e con la collaborazione di altri reparti dell’Arma, con la finalità di contrastare i reati in genere a tutela dei cittadini.