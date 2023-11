Taormina, torna il mercato settimanale: un'ora di parcheggio gratuito per chi fa acquisti - Tempostretto

Non si svolge più al piano terra del parcheggio Porta Catania bensì all’aperto, nel terrazzo del “Porta Pasquale”

TAORMINA – E’ tornato ieri, mercoledì, ma in un’altra sede il mercato settimanale di Taormina. Non si svolge più al piano terra del parcheggio Porta Catania bensì all’aperto, nel terrazzo del “Porta Pasquale”. Ancora è presto per un primo bilancio. L’Amministrazione comunale ha sostenuto che “si è reso necessario spostare la sede del mercato, in quanto il piano terra del Porta Catania dovrà essere adibito per il parcheggio degli utenti. Conseguentemente si è pensato di spostare temporaneamente la sede al Piano terrazzo del parcheggio Porta Pasquale e su un tratto viale Italia.



La decisione è maturata in seguito ad un recente incontro tra i rappresentanti sindacali, gli operatori commerciali del mercato settimanale e l’Amministrazione comunale, convocato per valutare l’ipotesi di spostamento del mercato in via sperimentale. Dal dibattito è emerso che attraverso un ridimensionamento dei posteggi, si potevano ubicare tutti gli operatori al Piano terrazzo del Parcheggio Porta Pasquale. La proposta ha ottenuto anche il parere favorevole del comandante del corpo di Polizia locale di Taormina, Daniele Lo Presti, ai soli fini della viabilità. Ai visitatori viene garantita un’ora di parcheggio gratuito. Gli stalli non sono tanti e questo potrebbe essere uno dei motivi di ulteriore dibattito della scelta che, viene rimarcato, è al momento sperimentale. Lo scorso 8 novembre il Consiglio comunale aveva approvato il regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con allegata la nuova determinazione delle aree, le indagini sulle abitudini di acquisto dei consumatori e la planimetria”. “Il mercato – ha commentato l’assessore Jonathan Sferra – non è solo un luogo commerciale fine a se stesso ma anche un luogo di interazioni sociali e di comunità”.