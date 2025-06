Taormina. Tre nuovi bus e macchinette per la vendita dei biglietti

Altre emettitrici saranno messe nei Comuni vicini: Letojanni, Giardini Naxos, Castelmola e Gaggi

L’Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina potenzia il suo parco mezzi con l’arrivo di altri tre bus. Si tratta di tre mezzi modello Mercedes Sprinter City 45, Euro 6, di cui due nuovi e uno usato, in ottime condizioni, della lunghezza di 7,35 metri, con cambio automatico, con una capienza di 28 passeggeri (15 posti a sedere ed i restanti in piedi), ed un posto riservato ai disabili che possono disporre di apposita pedana per la salita e la discesa dai bus

I mezzi, di ultima generazione, sono dotati di tutti i comfort e di dispositivi di sicurezza per la guida, e sono full optional: dispongono di aria condizionata, indicatori di percorso e di dispostivi per l’acquisto di titoli di viaggio a bordo, tramite pagamenti elettronici.

I nuovi autobus sono anche cardioprotetti: sono infatti dotati di defibrillatori salvavita, un’iniziativa fondamentale per garantire maggiore sicurezza a passeggeri e personale di bordo, rafforzando il presidio di primo soccorso sui mezzi di trasporto pubblico.

I nuovi veicoli sono impiegati per effettuare il servizio di navetta, in fase di istituzione, tra la stazione ferroviaria Taormina-Giardini Naxos, l’Ospedale “San Vincenzo” ed il parcheggio Porta Catania e viceversa e per altri servizi urbani.

I nuovi mezzi sono stati presentati nel corso di una cerimonia svoltasi nell’area del Terminal bus di via Pirandello, alla presenza del sindaco di Taormina, Cateno De Luca e del presidente di Asm Giuseppe Campagna.

Contestualmente sono entrate in servizio anche tre delle nuove emettitrici per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale ed il rinnovo degli abbonamenti. mensili e annuali sia per residenti che per non residenti, in autonomia, con possibilità di pagamento, sia in contanti (con banconote che monete), che con bancomat o carta di credito.

Per il rinnovo degli abbonamenti basta recarsi in uno degli sportelli automatici, inserire la tessera di cui sono già in possesso, selezionare il contratto desiderato, impostare il nuovo periodo di validità e effettuare il pagamento.

Le nuove casse automatiche sono state installate a Taormina nelle fermate dell’area del Terminal Bus, di piazza San Pancrazio e nel piazzale di Mazzarò.

Nelle prossime settimane si procederà alla collocazione di altre sette emettitrici oltre che in altri punti del territorio comunale anche nelle principali fermate dei comuni limitrofi in cui viene effettuato il servizio di trasporto comprensoriale come Letojanni, Castelmola, Giardini Naxos e a breve anche Gaggi.