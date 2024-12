Tari 2024, il 30 dicembre ultimo giorno per il saldo

Pochi giorni alla scadenza per il pagamento. L'assessore Cicala: "Negli ultimi giorni messaggi per ricordarlo sull'App IO"

MESSINA – Pochi giorni ancora alla scadenza della rata di saldo per il pagamento della Tari 2024. Si potrà saldare tutto entro lunedì 30 dicembre, come ha ricordato il Comune di Messina all’utenza tramite l’app IO. L’ha spiegato l’assessore ai Tributi Roberto Cicala, che ha affermato: “Nei giorni scorsi un messaggio inviato tramite App IO ha comunicato agli utenti la disponibilità del saldo TARI 2024 e la relativa data di scadenza per il pagamento fissata al 30 dicembre 2024. Inoltre è possibile consultare direttamente il proprio avviso di pagamento, grazie all’App IO, nonché procedere al saldo tramite il sistema PagoPA”.

Come pagare la Tari

In particolare si richiama poi la funzionalità del “Portale tributario del cittadino” raggiungibile al link: https://messina.servizi-pa-online.it/web/servizi-tributari cui si accede tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica), dove è possibile scaricare i documenti relativi alla TARI ed effettuare il pagamento tramite il circuito PagoPA. Qualora si riscontrassero difficoltà nell’accesso al Portale, è possibile richiedere un duplicato dell’avviso inviando una mail a: ristampatari@comune.messina.it. Per velocizzare la gestione della richiesta è necessario inserire il codice fiscale completo, senza spazi, nell’oggetto o nel corpo della mail; e allegare un documento di riconoscimento valido. Tutte le richieste inviate con modalità diverse verranno cestinate. È possibile inoltre indicare, nella stessa mail, la volontà di utilizzare l’indirizzo email dal quale si scrive, come recapito per ricevere in futuro la documentazione TARI.