Team Nibali al via del "Gp Madonna delle Grazie", Badalamenti alla "Coppa d'Oro" - Tempostretto

Caputo, Mantineo, Mollura e Princiotta gareggiano oggi nel Lazio, Badalamenti impegnato domenica a Borgo Valsugana

Ancora un fine settimana con un doppio appuntamento ciclistico per il Team Nibali che oggi, sabato, sarà al via, con gli atleti della categoria Juniores, al 70° Gp Madonna delle Grazie mentre Mario Badalamenti sarà l’unico atleta della categoria Allievi al via della 54° Coppa d’Oro.

Cristian Caputo, Massimo Mantineo, Francesco Mollura e Francesco Princiotta gareggeranno nel Lazio, precisamente ad Allumiere (RM), nel GP Madonna delle Grazie lungo un circuito di 7 km, ondulati, da ripetere 13 volte per un totale di 91 km. Ad organizzare la manifestazione il Gruppo Ciclistico Allumiere Asd.

Nella giornata di domenica 11 settembre trasferta per Badalamenti, fresco vincitore del 1° Trofeo Città di Aci Bonaccorsi e il secondo posto nel Memorial Carmine Tamburri di Indiprete, si presenta a Borgo Valsugana al via della Coppa d’Oro, arrivata alla 54esima edizione. L’Asd Veloce Club Borgo ha disegnato un percorso di 87 km con un dislivello totale di 1469 metri e tre passaggi dal Gpm di Telve.

Articoli correlati