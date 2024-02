Team Volley Messina, successo al tie-break per la 1a Divisione femminile

Nello scorso weekend, due sconfitte nei tornei regionali di pallavolo. Vittoria sofferta nel massimo campionato territoriale per le ragazze di coach D'Andrea e Staiti

MESSINA – Nel decimo turno nel torneo regionale di serie C, sconfitta interna per il Team Volley Messina battuta (1-3) da Volley Valley. In serie D femminile, invece, si giocava l’undicesima giornata, la formazione messinese superata (0-3), sempre tra le mura amiche, da Liberamente Aci Catena.

Serie C/m: buona prestazione nonostante la sconfitta

Prestazione di rilievo della formazione maschile che, nonostante il passivo numerico, ha mostrato segnali confortanti in vista del prosieguo stagionale. Nel primo set, squadra un po’ contratta e alla ricerca di soluzioni nuove per provare a disorientare l’avversario. Subito un break di cinque punti, parziale tutto in salita e vittoria ospite (18-25).

Nel secondo set il Team Volley in campo con altro spirito e mentalmente più libero. Buona la pallavolo messa in mostra con pochi errori e maggiore costanza nel gioco offerto; il successo nel parziale è certamente la risultante di questi fattori (25-20).

Nel terzo set, meno attenzione in campo da parte della formazione di casa e soprattutto priva dell’ aggressività decisiva nel parziale precedente (20-25).

Nel quarto set, cambio di formazione per saggiare le potenzialità del gruppo (in campo un 2008), ma le novità non sono state sufficienti ad arginare la squadra ospite che si è dimostrata quanto meno più costante nel gioco.

Ecco le parole di coach Caravello dopo la partita: ”La squadra ha ampi margini di miglioramento grazie ai valori che questi ragazzi hanno dimostrato di possedere; con il loro impegno si potrà solo migliorare”.

Sconfitta per la formazione di serie D femminile

Serie D/f: troppi errori, vince Aci Catena

Finisce con una sconfitta (0-3: ) il confronto casalingo della formazione femminile di serie D con la Liberamente Aci Catena; una gara in cui, nonostante la buona dose di agonismo, le ragazze di coach Laganà non sono riuscite a trovare il giusto equilibrio necessario per lottare alla pari, alternando frazioni di gara avanti nel punteggio a errori in successione.

Ciò ha favorito le etnee che hanno saputo, invece, mantenere ordine durante tutta la partita, limitando il più possibile i propri errori e riuscendo così a fare la differenza. Campionato ancora lungo in cui ci sarà tutto il tempo per recuperare.

1a Div./f: si decide al tie-break, battuta la Play Volley

Si aggiudica il confronto al tie-break il Team Volley femminile di Prima Divisione. Battuta la Play Volley Barcellona con i seguenti parziali: 25-12, 25-13, 15-25, 13-25, 15-12.

Partita dai due volti; primi due set dal buon gioco ed efficacia nel fondamentale del servizio, condotti in porti con tranquillità.

Nel terzo e quarto parziale, avversarie più determinate e vincenti grazie anche a qualche cambio operato in corso d’opera. Questa volta, diversamente da quanto successo nei precedenti parziali, battuta incisiva delle ospiti con tanti problemi in ricezione, senza riuscire a trovare le chiavi giuste per risalire la china.

Successo con selfie di squadra per la Prima Divisione femminile

Quinto set con piglio diverso delle messinesi, più lucide e determinate nel conquistare un risultato favorevole. La maggiore attenzione sulla battuta avversaria ha giovato nel sancire un successo che da morale e stimola positivamente nel costruire una striscia positiva interessante. In ogni caso, tanti gli spunti tratta dall’incontro e su cui lavorare.

I risultati delle altre formazioni:

1a Div./f: Trinisi Pace del Mela vs Pallavolo Messina 3-0 (25-15, 25-21, 25-20)

Under 14/f: Peloro Volley vs Team Volley Messina 3-2 (25-23, 16-25, 14-25, 28-26, 15-13)

Under 17/m: Jonica Volley Santa Teresa vs Team Volley Messina 0-3 (15-25, 23-25, 18-25)

Under 18/f: Ssd Unime vs Team Volley Messina 0-3 (19-25, 15-25, 13-25)

Under 18/f: Pallavolo Messina vs Peloro Volley 3-0 (25-23, 25-22, 25-19)

