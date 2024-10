Teatro Vittorio Emanuele, ecco la mostra sui Lego

Realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti del mondo

Dal 30 ottobre prossimo al 27 aprile 2025 il Teatro Vittorio Emanuele si prepara a inaugurare un Natale all’insegna del gioco, del divertimento e dello stare insieme. Messina è infatti pronta ad accogliere “I love Lego”, una straordinaria mostra pensata per tutte le famiglie e gli appassionati di ogni età dei moduli per le costruzioni più famosi al mondo, allestita negli spazi del Vittorio Emanuele per ospitare meravigliosi e fantastici diorami, mai esposti prima in città, costruiti interamente coi mattoncini che hanno fatto impazzire generazioni di bambini e appassionati del mondo Lego. Una mostra unica nel suo genere e ricca di tantissime novità, patrocinata e co-organizzata dal Comune di Messina, dal Teatro Vittorio Emanuele, e promossa da Piuma in collaborazione con Arthemisia. Accanto ad alcuni immensi diorami che contano centinaia di migliaia di mattoncini – dettagliatissime riproduzioni di fantastici mondi in scala ridotta costruiti attraverso la passione e l’ingegno di alcuni tra i più grandi collezionisti Lego e costruttori d’Europa – ad accompagnare e intrattenere i visitatori sono state progettate un allestimento di opere ispirate alla storia dell’arte e rielaborate in chiave Lego, un grande laboratorio dove i bambini possono sbizzarrirsi ad assemblare le proprie costruzioni e tanti giochi di ruolo in larga scala con i quali confrontarsi durante la visita.

“Un evento straordinario voluto da questa Amministrazione in sinergia con l’ente Teatro di Messina – sottolinea il sindaco Federico Basile – per offrire un’ opportunità di aggregazione culturale e ludica per la nostra comunità. La mostra a breve animerà la Città, tra questi ultimi mesi del 2024, dunque a cavallo tra le prossime festività natalizie e di inizio del nuovo anno, sino ad aprile 2025. Siamo certi di portare a Messina una vera e propria esplosione di creatività e di divertimento, oltre a rappresentare la mostra un’occasione straordinaria per condividere la passione per i mattoncini Lego con altri appassionati e per tante famiglie messinesi e non di passare ore spensierate con i propri figli”.

“Una manifestazione importante e imponente che ha richiesto mesi di confronto, anche con la dirigenza del Teatro, per la migliore organizzazione possibile. Un evento che sicuramente coinvolgerà un numeroso pubblico e che promette – afferma l’assessore agli Spettacoli e ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro – di essere un appuntamento imperdibile per tutte le età. La nostra volontà è quella di valorizzare il territorio nella visione più ampia possibile e credo che la mostra vedrà la partecipazione di un pubblico variegate, grazie proprio alle emozioni che queste realizzazioni fanno provare. Saranno momenti ricchi di gioia e di entusiasmo ma anche di promozione della conoscenza, della cultura e dell’interesse che a livello mondiale riscuotono i mattoncini della Lego che non sono solo un gioco. L’interesse che la mostra ha già registrato in altre città, la grande partecipazione delle scuole, delle famiglie, dei bimbi, di giovani e meno giovani danno il senso della ricerca di iniziative come questa che tendono a confermare l’impegno di questa Amministrazione sempre volto a promuovere grandi eventi che siano attrattivi e di qualità affinché possano favorire lo sviluppo del tessuto sociale e imprenditoriale della nostra Città”.

“Siamo ben lieti di collaborare alla realizzazione di questa mostra che ha già riscosso un grande successo – osserva il sovrintendente del teatro Vittorio Emanuele di Messina, Gianfranco Scoglio -. Per la nostra città e per il nostro Teatro si tratta di una doppia opportunità nell’ottica di avvicinamento del mondo della cultura ai giovani: il teatro aperto significa anche far fruire sia la struttura che le produzioni ai nostri ragazzi, con un approccio che sia più sulle loro corde”.

La mostra, che non è direttamente sponsorizzata da Lego, è realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti del mondo.

Orari e prezzi

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19.30; sabato e festivi dalle 10 alle 20; domenica dalle 10 alle 17;

Periodo natalizio intero: dal 23 dicembre al 6 gennaio la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, salvo le seguenti eccezioni: domenica 29 dicembre e domenica 5 gennaio è visitabile dalle 10 alle 17; il 24 dicembre e il 31 gennaio sempre, dalle 10 alle 17. Il giorno di Natale, 25 dicembre 2024, la mostra rimarrà chiusa.

Costo dei biglietti: Intero € 12; Ridotto € 10 (bambini dagli 11 ai 18 anni e studenti universitari con tesserino); Ridotto speciale € 8 (bambini dai 5 agli 11 anni); Gratuito (da 0 a 5 anni).