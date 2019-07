"Telecamere contro le discariche abusive". La proposta del consigliere Di Gregorio - Tempostretto

Il consigliere della V circoscrizione Maurizio Di Gregorio, coordinatore della 2a Commissione sicurezza civica, avanza la proprosta di istallare delle telecamere per individuare coloro che settimanalmente utilizzano la strada come sede di discarica di rifiuti ingombranti.

Molto infatti le zone del viale Giostra e via Palermo e non solo queste, dove è facile, settimanalmente, notare discariche a cielo aperto dove vi si trovano poltrone e arredi vari, reti, materassi, sedie, tavoli e perfino motori di lavatrici o frigoriferi.

Una situazione che desta preoccupazione tra gli abitanti delle zone ad alta densità abitativa poichè, la sera, tra randagismo e topi, diventa difficoltoso anche gettare i rifiuti all’interno dei cassonetti.

“L’argomento – spiega Di Gregorio – verrà trattato in commissione per poi ortarlo ai lavori di consiglio per una delibera utile a mettere la parola fine ad una situazione di emergenza ormai diventata routine”.