Tenne la mano di Giulia Scimone fino all’arrivo dei soccorsi. Encomio a Giulia Trifirò

Consegnato un riconoscimento all'IIS “Jaci–Duilio” alla studentessa che lo scorso giugno le era rimasta vicina in seguito al tragico incidente

Le aveva prestato soccorso e le era rimasta vicina. Encomio ufficiale a Giulia Trifirò, studentessa dell’Iis Jaci – Duilio, protagonista di un gesto di solidarietà lo scorso 28 giugno, a Torre Faro, giorno in cui purtroppo perse la vita Giulia Scimone, investita da una moto in corsa.

In quel drammatico frangente, la studentessa le è rimasta accanto, stringendole la mano e non lasciandola sola fino all’arrivo dei soccorsi sanitari. Un atto spontaneo di grande valore umano che l’amministrazione comunale ha voluto pubblicamente celebrare davanti all’intera comunità scolastica.

Alla cerimonia ha preso parte l’assessore all’Istruzione Stellò Vadalà, che ha consegnato materialmente il riconoscimento conferito dal sindaco Federico Basile. Durante l’incontro, le istituzioni cittadine hanno voluto rinnovare il proprio ringraziamento a Giulia Trifirò e, al contempo, esprimere nuovamente la propria vicinanza e il ricordo affettuoso alla famiglia di Giulia Scimone.