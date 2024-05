Tennis, i “velini” Egitto e Saija si laureano campioni regionali

I due si laureano rispettivamente campioni dell'U18 maschile e dell'U13 femminili. A Messina prossimamente si assegnano i titoli U10

In corso di svolgimento in queste settimane nei circoli della Sicilia i tornei che assegnano i titoli di campione regionale. Messina è stata degnamente rappresentata dai tennisti del Ct Vela Messina, Enrico Egitto e Ludovica Saija.

Il primo, proprio nel fine settimana da poco trascorso, sui campi del Tc Caltanissetta seguito dal maestro Gino Visalli, si è laureato campione nell’under 18 maschile. Egitto ha superato in finale Giorgio Pistoia per 6-2 7-5. In semifinale il velino aveva vinto il derby peloritano contro il talentuoso mancino Rosario Lanza del Circoletto dei laghi, in una partita lottata e durata tre set.

Ludovica Saija si è invece laureata campionessa regionale nella categoria under 13. La giovane tennista messinese, seguita anche lei dal maestro Gino Visalli sui campi del Match Ball di Siracusa, ha ottenuto il titolo battendo Ariel Kike Raineri del Tc2 per 6-4 7-6.

Gli altri campioni regionali

Il titolo under 13 al maschile è andato a Bruno Condorelli della Tennis School Monte Katira. Titoli under 14, assegnati al Tc Siracusa, che premiano al maschile Mario Sfriso, mentre Giulia Bonaccorso della Tennis School Monte Katira è campionessa al femminile.

Nell’under 15 titoli assegnati sui campi della Tennis School Monte Katira a Nicolò Falsaperna, giocatore di casa, e Alice Sclafani, del Tc2. Under 16, giocato al Ct Palermo, dove i campioni sono stati i tennisti di casa Antonino Trinceri ed Elisabetta Allegra. Mentre Under 18 al femminile il titolo è andato a Claudia Tutone del Ct Palermo.

I prossimi titoli regionali ad essere assegnati saranno quelli under 10, ad ospitare l’appuntamento dal 19 al 26 maggio sarà il Circoletto dei Laghi di Messina.