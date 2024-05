Tennis, la messinese Mammoliti è campionessa regionale Under10

Marta Mammoliti ha vinto in casa tra le donne, al maschile il titolo al siracusano Fazio, finalista Consolo del Circoletto dei Laghi

MESSINA – Il tennis siciliano sta scoprendo in queste settimane i propri campioni regionali delle categorie Under, domenica è toccato agli Under 10 che si sono dati battaglia a Messina sui campi in erba sintetica del Circoletto dei Laghi. A prevalere sono stati Marta Mammoliti, messinese del Circoletto dei Laghi, e il siracusano Giovanni Fazio, i due hanno superato rispettivamente la palermitana Giorgia Peria con il punteggio di 6-4 6-3 e il messinese, e anche lui giocatore di casa, Gabriel Consolo per 6-3 2-6 10-12.

Se al femminile si tratta del secondo titolo consecutivo per le tenniste allenate dai maestri del Circoletto dei Laghi, visto che lo scorso anno toccò ad Arianna Fede fregiarsi del titolo regionale, quest’anno si è andati molto vicini alla doppietta nella stessa categoria. Gabriel Consolo infatti è stato superato in rimonta, dopo aver vinto il primo set, dalla testa di serie numero uno del seeding. Il peloritano inoltre ha avuto a disposizione due match point a favore. Il titolo è stato assegnato soltanto al long tiebreak del terzo set, anche questo deciso sul filo del rasoio. A premiare i finalisti erano presenti il consigliere regionale della Fitp Sicilia, Salvatore Cavallaro e la delegata Fitp della provincia di Messina, Giovanna Famà.

