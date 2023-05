La messinese Arianna Fede è campionessa siciliana under 10 di tennis - Tempostretto

Al Circoletto dei Laghi si sono svolte le finali. Giovanni Gioé e Arianna Fede si laureano campioni regionali under 10

MESSINA – Domenica assegnati al Circoletto dei Laghi i titoli under 10 del tennis siciliano. Vittoria in casa per Arianna Fede, messinese del Circoletto dei Laghi, che ha superato in finale la palermitana Teresa Sveva, del Tc Palermo 2, con il punteggio di 6-4 6-4. Nell’immagine in evidenza viene premiata da Roberto Branca, delegato provinciale Fitp.

Nel maschile invece il titolo viene conquistato da Giovanni Gioé, Tc Palermo 2, che ha superato in un incontro decisamente più combattuto Vincenzo Scorsone del Tc Città dei Tempi di Agrigento. Dopo un tiebreak per parte i due hanno concluso la loro sfida al super tiebreak dove Gioé ha avuto la meglio per 10-5.

A premiare i finalisti dei campionati siciliani under 10 oltre al delegato Roberto Branca anche il direttore del torneo, Fabio Branca, il consigliere Crs Antonio Barbera e Pietro Cotruzzolà, giudice arbitro.

