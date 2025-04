Terme Vigliatore. Dissesto finanziario, al via liquidazione

TERME VIGLIATORE – Avviate le procedure di liquidazione per il Comune di Terme Vigliatore, che lo scorso 24 dicembre aveva dichiarato il dissesto economico-finanziario con una delibera consiliare. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2025 la nomina della Commissione straordinaria di liquidazione per gestire la situazione debitoria dell’ente.

A comporre la commissione Lucio Catania, segretario generale del Comune di Enna, Maria Leopardi, ex funzionaria della Prefettura in quiescenza e Antonio Coppolino, funzionario in servizio presso la Prefettura di Messina.

La Commissione straordinaria ha avviato le procedure per la rilevazione della massa passiva dell’ente. Già diramato l’avviso pubblico, a seguito del quale i creditori del Comune di Terme Vigliatore potranno dimostrare l’esistenza di un credito verso il Comune. Si tratta di un passaggio obbligato, che permetterà all’Ente di ottenere una visione complessiva delle passività e di procedere con le operazioni di liquidazione del debito.