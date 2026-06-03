Termina il sogno promozione del Messina Volley, in finale Santa Teresa

Le due squadre hanno ottenuto risultati diversi nelle rispettive semifinali di ritorno. Le joniche possono ambire ancora alla Serie B, salutano le gialloblù

Il Messina Volley esce sconfitta dalla gara di ritorno delle semifinali play-off promozione di Serie C in casa del Teams Volley Catania. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen purtroppo non sono riuscite a ribadire la vittoria della gara di andata contro la tenace compagine di mister Mariannina Baldi. Campionato lodevole per il sodalizio del presidente Mario Rizzo con il tecnico italo-argentino che, alla sua prima stagione di allenatore, ha centrato 25 vittorie in 28 gare disputate.

Pesa nella gara di ritorno il 3 a 1 con cui le etnee si sono imposte, visto che la vittoria all’andata della gialloblù, al tibreak, a livello di peso veniva considerata come durante il campionato solo da due punti. Nell’altra semifinale nessun problema per la Futura Volley Santa Teresa che dopo aver vinto fuori casa contro La Braciera ha piegato anche tra le mura amiche del PalaBucalo la formazione palermitana senza concedere set per 25-19 25-15 25-18. La finale che decreterà la seconda promossa nella categoria superiore dopo l’Amando Volley, si deciderà in una finale in gara secca, appuntamento sabato 6 giugno ore 18 al PalaLivatino di Gela.

Le parole di Fazio, dg Messina Volley

“Purtroppo termina il nostro cammino – commenta il direttore generale giallo-blu Pietro Fazio – in questa semifinale c’è stato un buon Teams Volley Catania, una squadra ben preparata. Non possiamo rimproverare niente alle nostre ragazze, anzi siamo orgogliosi del campionato svolto. Hanno dimostrato di essere una buona squadra, pronta per categorie superiori. Un plauso va al nostro tecnico Marcela Nielsen che ha dimostrato di essere non soltanto una grande giocatrice, ma anche un ottimo allenatore. Da domani ci rimboccheremo le maniche e programmeremo la prossima stagione”.

Teams Volley Catania – Messina Volley 3-1 (25-18 11-25 25-20 25-16)

Primo set in equilibrio fino al 6-6 con lo strappo locale (+3; 8-5) firmato da Marta Maria Radicella e Sofia Lo Grasso. Sul doppio punto di Giulia Ardita (+4; 13-9), la squadra ospite va in pausa e si viaggia più o meno con questo elastico fino al +8 (22-14) locale. Federica Laudani sigla il set-point (+6 (24-18), concretizzato dall’ace di Ardita.

Secondo con il Messina Volley a testa bassa che piazza subito un +4 (3-7) con Michela Laganà e Nielsen. Coach Baldi chiama la pausa, ma le ospiti volano a +9 (7-16) grazie agli spunti di Nielsen, Barbora Basile e Giulia Mondello. Secondo discrezionale per le etnee, ma l’ace di Mondello piazza il +10 (7-17). Due punti di Nielsen concretizzano il set-point (+15; 9-24), annullato per due volte da Radicella e Nicoletta De Luca per poi essere materializzato dalla palla a terra di Basile (11-25).

Set successivo con le locali avanti di quattro lunghezze (5-1) con Ardita e Lo Grasso. Il Messina Volley va in time-out e, dopo un batti e ribatti, trova il pari (8-8) con Alessandra Cuzzola e Rebecca La Spada. Si viaggia punto a punto fino al nuovo vantaggio locale siglato da due colpi di Radicella e il punto di Laudani (+3; 18-15). Secondo discrezionale ospite con Nielsen ad accorciare a -2 (20-18). E’ adesso coach Baldi ad andare in pausa ed al rientro Radicella ed Ardita allungano a +4 (22-18). La compagine etnea archivia il parziale per 25-20.

Set successivo in equilibrio fino al 15 pari con due spunti di Laudani a lanciare la squadra di casa (+2; 17-15). Il Messina Volley va in pausa, ma Amanda Cristina Marinho e due ace di Ardita lanciano le etnee (+5; 20-15). Secondo discrezionale ospite con De Luca e l’ace di Laudani a chiudere il match in favore del Teams Volley Catania (25-16).