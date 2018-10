Lo shuttle, i collegamenti a pettine, le linee: parte oggi il nuovo Piano Atm

Al via il nuovo piano di esercizio invernale dell’Atm. Dopo tanta attesa e non poche polemiche, da oggi si cambia ed entrano in vigore i nuovi orari, le nuove linee e soprattutto il sistema shuttle che rappresenta la vera novità di questo nuovo sistema che l’amministrazione De Luca e la nuova Atm hanno fortemente voluto. Quello di oggi sarà una prima prova generale in attesa del debutto vero e proprio di lunedì, quando il flusso degli utenti sarà a pieno regime tra studenti, lavoratori e consueto traffico viario settimanale.

Tra le novità più significative, soprattutto per le abitudini dei messinesi, c’è ilfatto che cambia la numerazione delle linee. Addio al 79 che portava nella zona nord fino a Torre Faro, addio al famoso 81 che arrivava a Ponte Gallo via autostrada e così via. Da oggi tutte le linee avranno numeri diversi e sarà importante consultare il sito dell’Atm o il materiale informativo prodotto dall’azienda per non rischiare di salire sul mezzo sbagliato.

Un progetto prevede la realizzazione di un collegamento a “pettine” dai vari villaggi alle due litoranee, nord e sud, con un servizio navetta ad alta frequenza verso il centro città. l piano Il piano invernale ATM prevede 35 linee con 48 autobus e 160 autisti. L’asse centrale del progetto è dato dalla dorsale principale, lo shuttle, che ricalca i tragitti delle linee 2 e 79 per un totale di 30 km da nord a sud, permettendo di raggiungere i punti nevralgici della città: stadi San Filippo e Celeste, Policlinico, stazione Ferroviaria, terminal Aliscafi e Traghetti, Università, Tribunale, Municipio, Prefettura e Museo. Grazie ai collegamenti a pettine lo Shuttle è interconnesso con le altre linee. Dall’azienda hanno assicurato che il nuovo tragitto è pertanto più breve ed il tempo di percorrenza è minore, portando quindi il tempo stimato a circa 100/110 minuti per l’intero tratto. I mezzi previsti sono, nella prima fase, 10 bus, consentendo pertanto di portare un autobus ogni 20 minuti su questo tratto.

Le altre linee in partenza dai villaggi e dalle periferie sono servite da bus non più diretti alla stazione Centrale (Cavallotti) ma alle intersezioni con la dorsale principale con la quale, tramite scalo, proseguire il viaggio. In merito al progetto dei bus elettrici, il nuovo piano bus tiene conto della volontà dell’Amministrazione di dotarsi di una nuova linea cittadina legata alla messa in esercizio dei 13 bus elettrici appena acquistati e che si prevede in arrivo per il mese di novembre.

Procede anche la campagna informativa. sabato 6, dalle 17.30 alle 20.30, a piazza Cairoli, e, dalle 16 alle 19, a villa Mazzini, con animazione per bambini. Domani, domenica 7, dalle 10 alle 13, al Centro commerciale di Tremestieri con animazione ed esposizione del bus storico di Atm, dalle 17 alle 20.30, sempre al Centro commerciale di Tremestieri con animazione, e dalle 16 alle 18, in piazza Unione Europea, davanti al Municipio, con l’esposizione del bus storico e la distribuzione del materiale informativo.

ECCO LE NUOVE LINEE (a questo link orari e percorsi)

1 SHUTTLE

2 ALTOLIA - BRIGA

3 PEZZOLO

4 S. STEFANO BRIGA

5 MILI - GALATI

6 TIPOLDO

7 ZAFFERIA - CASE INCIS

8 S.LUCIA - S.FILIPPO INF

8 bis S.LUCIA - S.FILIPPO INF

9 S.FILIPPO SUPERIORE - CEP - VILL.UNRRA

10 S. GIOVANNELLO

11 CUMIA

12 BORDONARO SUP.

12 bis BORDONARO INF.

13 MESSINA 2

14 CAMARO

15 CATARRATTI - S.SALVATORE

16 MONTEPISELLI

17 CITTA' NUOVA

18 S. MICHELE

19 GIOSTRA - FIERA

20 S. LICANDRO

21 CIRCONVALLAZIONE

22 BASILE - CONCA D'ORO

23 S.S. ANNUNZIATA

24 PANORAMICA

25 GESSO

26 SALICE

27 CURCURACI - SPERONE

29 CASTANEA - MASSE

30 CURCURACI - MASSE

31 PAPARDO – TORRE FARO

32 PONTE GALLO - PAPARDO

33 PONTE GALLO (via A20) CIMITERO GRANATARI (SABATO) ACQUALADRONE

NOTTURNO 1

NOTTURNO 2