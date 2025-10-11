“Ti lascio e torno da mia madre”. Ma evade dai domiciliari e lo arrestano

Il 27enne è comparso davanti al giudice che lo ha rispedito a casa. Ma senza la moglie

Messina – Ha preferito il rischio di tornare in carcere alla prospettiva di rimanere a vivere con la moglie il 27enne arrestato dalla Polizia giudiziaria per evasione dai domiciliari. L’uomo era agli “arresti in casa” per droga quando è stato sorpreso lontano dall’abitazione: era tornato a vivere con la madre.

Non sopporto più mia moglie

Quando gli agenti lo hanno scoperto hanno bussato alla porta dell’appartamento familiare per arrestarlo e condurlo davanti al giudice. “Non ce la facevo più a sopportare mia moglie, a qualunque costo dovevo andarmene”, è stata la sua spiegazione.

Si torna ai domiciliari ma lei se ne va

Il giudice Torre ha convalidato l’arresto ma non ha applicato alcuna misura cautelare, in attesa del processo, accogliendo l’istanza del difensore, l’avvocato Pietro Venuti. Il 27enne può quindi “tranquillamente” tornare agli arresti domiciliari. Questa volta senza la moglie, che ha scelto sponte sua di andarsene. Quando si dice scontare la propria pena in anticipo…