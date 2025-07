Tindari Festival, Ecuba in scena con la Libera compagnia dei detenuti attori

Per la quarta volta saranno al teatro greco, nell'ambito della rassegna diretta da Mario Incudine. Appuntamento domenica 20 luglio

TINDARI – Al Tindari Festival diretto da Mario Incudine e organizzato dal Comune di Patti, domenica 20 luglio alle ore 20.30, al teatro greco di Tindari, andrà in scena lo spettacolo “Ecuba” di Euripide, con la regia di Sergio Maifredi. Lo spettacolo è una produzione del Teatro Pubblico Ligure, Teatro Cavour e Tindari Festival in collaborazione con D’aRteventi e coordinamento e direzione artistica di Daniela Ursino per il progetto di teatro in carcere.

Sul palcoscenico del teatro di Tindari Arianna Scommegna nel ruolo di Ecuba, Mino Manni nel ruolo di Odisseo, Agamennone, Gianluigi Fogacci – Taltibio, Polimestore, Mariella Speranza – Polidoro, Polissena. E sarà pure in scena la Libera Compagnia del Teatro per Sognare dei detenuti attori delle Case circondariali di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto e del teatro di Camaro S. Paolo, dove studiano gli attori in semilibertà e in affidamento. La Libera compagnia, con Daniela Ursino, è reduce dall’incontro per Taobuk (nelle foto) con il ministro Nordio.

Un’edizione speciale di Ecuba per il Tindari Festival

Si legge nella presentazione: “Ecuba di Euripide è la tappa conclusiva del percorso creato e ideato da Sergio Maifredi e Giorgio Ieranò dedicato alla trilogia di Odisseo, portando in scena dopo Aiace e Filottete di Sofocle, Ecuba di Euripide la terza ed ultima tragedia in cui Odisseo è personaggio in una tragedia greca. In scena la Libera Compagnia del Teatro per Sognare dei detenuti attori L’edizione speciale di Ecuba per il Tindari Festival, per la sua particolarità, abbraccerà tante tematiche che parlano di cambiamenti, conversioni, riscatto, sofferenza, libertà e insieme alla Libera Compagnia del Teatro per Sognare anche gli studenti di Liberi di Essere Liberi dell’Università di Messina e le signore di Patti che diventano la voce del territorio pattese, ormai da anni, parte integrante degli spettacoli realizzati dalla Libera Compagnia”.

Per la quarta volta i detenuti a Tindari

“Ancora una volta, per il quarto anno, la Compagnia dei detenuti – attori si confronterà a Tindari con un cast di professionisti d’eccezione per uno spettacolo molto emozionante sempre accompagnato dalla raffinata musica originale di Mario Incudine eseguita dal vivo Antonio Vasta. Lo spettacolo Ecuba di Euripide è un nuovo importante tassello del progetto il Teatro per Sognare, nato nel 2017, ideato da Daniela Ursino, che prosegue con il racconto dell’esperienza teatrale che i detenuti affrontano, durante l’anno, con dedizione e impegno all’interno e all’esterno delle mura dei penitenziari di Messina e Barcellona P.G. e nel teatro del quartiere di Camaro S. Paolo. Per il progetto di teatro in carcere, preparatore attoriale Giuseppe Spicuglia e Lorenzo Rigano, per i detenuti attori di Messina e Camaro, Viviana Isgrò per Barcellona, preparatore tecnica vocale William Caruso, movimenti scenici Alice Rella, Giò Prizzi, direttore di scena Paolo Campisi, trucco Giovanna Gaudenti, prestito costumi Fondazione Inda”, viene sempre evidenziato nelle note dello spettacolo.

Il progetto di teatro in carcere è sostenuto da Caritas Diocesana di Messina, Università di Messina e dal ministero della Giustizia con il progetto “Fil Rouge”. Biglietti in prevendita on line e in tutti i punti vendita autorizzati. Biglietti al botteghino poco prima degli spettacoli, presso l’ex scuola elementare sita in via Teatro Greco 15, nella frazione di Tindari, a Patti.