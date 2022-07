Tindari. Il 20 agosto evento tributo ai Pink Floyd, in scena tre membri dei tour - Tempostretto

Il sassofonista Scott Page, il batterista Gary Wallis e la corista Machan Taylor

C’è grande attesa per l’evento tributo dedicatoai Pink Floyd di sabato 20 agosto alle 21 al Teatro Greco di Tindari del quale sarà protagonista la band dei Pink’s One che, per la prima volta in Sicilia, suonerà insieme a tre componenti storici dei tour mondiali dei Pink Floyd: il sassofonista Scott Page, il batterista Gary Wallis e la corista Machan Taylor.

𝐒𝐜𝐨𝐭𝐭 𝐏𝐚𝐠𝐞, sassofonista eclettico, (che ha suonato anche con i Toto e Supertramp) nel 1989 suonava con i Pink Floyd nel memorabile concerto di Piazza San Marco a Venezia davanti 200.000 persone.

– 𝐆𝐚𝐫𝐲 𝐖𝐚𝐥𝐥𝐢𝐬, grandissimo batterista, ha militato nei Pink Floyd dal 1987 al 1994 suonando le percussioni e con Nick Mason creò un connubio perfetto. Attualmente è impegnato nel tour mondiale di Tom Jones ed è anche il batterista di Mike + The Mechanics.

– 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫, splendida voce, dal 2014 fa parte della famiglia Pink’s One, ed è sua la meravigliosa interpretazione di “The Great Gig In The Sky”.

A Tindari I Pink’s One, tribute band dei Pink Floyd dal 2010, proporranno un emozionante spettacolo che musicalmente ripercorrerà lo storico tour “Delicate sound of thunder” con dentro tutti i pezzi più importanti dei Pink Floyd quali 𝑺𝒉𝒊𝒏𝒆 𝑶𝒏 𝒀𝒐𝒖 𝑪𝒓𝒂𝒛𝒚 𝑫𝒊𝒂𝒎𝒐𝒏𝒅, 𝑴𝒐𝒏𝒆𝒚, 𝑻𝒊𝒎𝒆, 𝑾𝒊𝒔𝒉 𝒀𝒐𝒖 𝒘𝒆𝒓𝒆 𝒉𝒆𝒓𝒆, 𝑨𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑩𝒓𝒊𝒄𝒌 𝑰𝒏 𝑻𝒉𝒆 W𝒂𝒍𝒍.

Nella suggestiva cornice del Teatro Greco l’attesissimo spettacolo sarà inoltre arricchito da emozionanti proiezioni video, luci e laser, come i celebri concerti dei Pink Floyd, che, conquistarono la scena internazionale grazie ai loro suoni d’avanguardia ed alle loro straordinarie esibizioni dal vivo.

I biglietti dei Pink’s One con Scott Page, Gary Wallis e Machan Taylor di sabato 20 agosto a Tindari sono disponibili su: Tickettando al link https://bit.ly/3A7Zd8R