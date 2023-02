Tiro con l'arco. Medaglie per la Messina Archery Team al campionato regionale - Tempostretto

Nella competizione indoor di Erice oro per la squadra allieve composta da Chiara Fucile, Emanuela Candela e Antonella Comunale

ERICE – ll weekend appena trascorso ha visto impegnati gli atleti della Messina Archery Team nell’evento più atteso del calendario Fitarco il Campionato Regionale indoor “Trofeo città di Erice”. All’interno del Pala Cardella oltre 200 arcieri di tutte le divisioni hanno gareggiato tra sabato e domenica. I risultati, pur essendo al primo campionato regionale disputato dagli atleti messinesi non sono mancati.

I piazzamenti della Messina Archery Team

Medaglia d’oro per la squadra allieve femminile composta da Chiara Fucile, Emanuela Candela e Antonella Comunale. Bronzo negli scontri per gli assoluti di squadra femminile per Daniela Potoschi, Emanuela Candela e Chiara Fucile. Bronzo individuale nella categoria master femminile per il tecnico della società Daniela Potoschi. A rappresentare la categoria ragazzi Carlo Francesco Sauta giovane arciere che con grande determinazione ha saputo controllare e gestire al meglio una competizione molto importante come il campionato regionale.

