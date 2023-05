Tiro con l'arco. Ottimi risultati per gli Arcieri dei Nebrodi al campionato regionale - Tempostretto

Otto titoli regionali e due ori nella competizione di tiro con l'arco specialità 3D si è svolta presso il bosco di San Giovanni a San Marco d'Alunzio

In una giornata assolata primaverile, si è svolto presso il bosco in località San Giovanni a San Marco d’Alunzio (Me) il 4° Campionato Regionale Fitarco di tiro con l’arco specialità 3D. Una gara impegnativa, che ha visto sfidarsi circa 70 arcieri provenienti da ogni parte della Sicilia, su un percorso di qualifica composto da 24 bersagli posti a distanze da 5 a 45 metri.

Nel pomeriggio si sono disputate le semifinali e finali per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale 2023 su percorsi di 4 sagome animali 3D. Ottime le prestazione degli atleti dell’Asd Arcieri dei Nebrodi durante la fase di qualifica con ben 12 arcieri qualificati su 17 partecipanti, ognuno nella loro categoria.

Buona prova per Arcieri dei Nebrodi

Ottimi risultati sta ottenendo l’Asd Arcieri dei Nebrodi anche in questo 2023, ricordiamo che la scorsa settimana la giovanissima atleta Helèna Sgrò ha conquistato un posto per la finale nazionale del Trofeo giovanile che si svolgerà ad Atri (TE) il 17 e 18 Giugno prossimo, dove rappresenterà la Sicilia.

Altri numerosi impegni importanti aspettano la nostra compagine, afferma il Presiedete dell’Asd Arcieri dei Nebrodi Carmela Lenzo, tra le quali l’organizzazione della prossima Finale Regionale, specialità Hunter & Field 12+12 che verrà svolta ancora una volta sui Nebrodi e vedrà la partecipazione di numerosi arcieri della nostra regione, per conquistarsi il titolo di campioni regionali della competizione

I risultati nel dettaglio

Crasì Oriana – Campionessa Regionale – Arco Longbow – over 20 Femminile

Principato Pasquale – Campione Regionale – Arco Longbow – over 20 Maschile

Artino Innaria Giuseppe – Campione Regionale – Arco Istintivo – over 20 Maschile

Iraci Fuintino Maria – Vice Campionessa Regionale – Arco Longbow – over 20 Femminile

Ballì Adriana – Vice Campionessa Regionale – Arco Istintivo – over 20 Femminile

Patroniti Roberto – Vice Campione Regionale – Arco Nudo – over 20 Maschile

Bronzo per Ioppolo Andrea – Arco Compound – over 20 Maschile

Campioni Regionali nel Mix Team – Arco Nudo (Patroniti – Lenzo)

Campioni Regionali nel Mixed Team – Longbow (Principato – Crasì)

Oro per il Mixed Team – Arco Istintivo (Iraci – Ballì)

Oro per la Squadra (Ioppolo – Principato – Patroniti)