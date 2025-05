Tirocini d’inclusione lavorativa a Messina, elenco degli ammessi

Il Comune ha pubblicato l'elenco provvisorio ammessi e non ammessi ai voucher, Fondo povertà 2022. 326 istanze e 70 beneficiari

MESSINA – 326 istanze e 70 benefiaciari. Pubblicato l’elenco provvisorio degli ammessi e dei non ammessi, Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, con Determinazione Dirigenziale n. 2970 del 3 aprile 2025, è stato approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di voucher finalizzati all’attivazione di tirocini di inclusione sociale e lavorativa, rivolti ai beneficiari dell’Assegno d’inclusione (Adi) e ai cittadini con un Isee 2024 non superiore a € 10.140,00, già presi in carico dal Servizio Sociale Professionale del Comune (A.O.D. n. 3 – Distretto Socio Sanitario 26), nell’ambito del Piano di attuazione locale.

Fa sapere il Comune: “Alla scadenza dell’Avviso, fissata al 27 aprile scorso, sono pervenute 326 istanze tramite la piattaforma dello sportello telematico comunale. Il bando prevede l’individuazione di 70 beneficiari, tra quanti abbiano i requisiti previsti e siano già coinvolti in un percorso di presa in carico sociale, secondo quanto stabilito dalle Linee guida nazionali (D.M. 160/2023). Il Servizio competente ha quindi predisposto e pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi”.

Gli interessati potranno presentare eventuale richiesta di riesame entro il termine indicato, inviando apposita comunicazione alla PEC: protocollo@pec.comune.messina.it con oggetto: “Riesame istanza voucher tirocini inclusione sociale Avviso PAL 2022”.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

il codice identificativo della domanda ADI, e/o

una copia del progetto personalizzato relativo alla presa in carico sociale.

Le verifiche definitive, incluse quelle sulle dichiarazioni sostitutive rese, saranno effettuate in sede di colloquio motivazionale propedeutico alla stipula del patto di adesione.

Per ulteriori informazioni, si invitano gli interessati a consultare gli allegati al link.