Impianti in blocco alla Raffineria di Milazzo: "nessun pericolo di sicurezza"

Questa mattina un nuvolone grigio di fumo denso si è addensato sopra il cielo di Milazzo. La fiamma di una delle ciminiere era visibilmente alta e questo ha attirato l'attenzione di diversi cittadini che hanno segnalato l'evento.

Dai vertici della Raffineria però, ci hanno fatto sapere che non ci sono situazioni di pericolo per la sicurezza interna ed esterna all'area. Alcuni impianti sono andati in blocco e il gas in eccesso viene quindi bruciato con maggiore impatto sui fumi. La situazione, ci dicono, sarà ripristinata entro tempi contingenti, probabilmente nel primo pomeriggio.

Preoccupazione per gli abitanti della Piana e per i molti visitatori che hanno immortalato l'accaduto sui social.