Inceneritore San Filippo del Mela: sabato i 5 Stelle incontrano i giornalisti

Il Movimento 5 Stelle incontra i giornalisti del comprensorio per relazionare sul tema dell'inceneritore. Sabato 13 dalle 10.30, presso la sala consiliare di San Filippo del Mela, i portavoce del Movimento 5 Stelle della provincia di Messina, regionali, nazionali e il sottosegretario Alessio Villarosa, faranno un incontro pubblico.

In questa occasione, comunicheranno il contenuto del provvedimento di diniego del Consiglio dei Ministri sul progetto dell’A2A. L'invito alla conferenza stampa è esteso anche ai cittadini. Sarà presente anche la Senatrice Barbara Floridia.

“La nostra intenzione è quella di raccontare tutto il percorso gli interventi e le battaglie portate avanti in questi mesi. Gli incontri, le richieste e la definitiva conclusione del progetto. Il Governo ha preso a cuore le problematiche del territorio, ha ascoltato i singoli comuni, i cittadini, le associazione e ha deciso di opporsi fermamente al progetto. Abbiamo lottato, per fare in modo che, questi problemi che da anni attanagliano la Valle del Mela, vengano superati e si decida di investire pesantemente per un futuro ecosostenibile. Lo abbiamo detto nella passata legislatura, lo avevamo promesso durante la campagna elettorale e, adesso ci siamo presi la nostra meritata vittoria.”