La Lega a Milazzo: incontro tra Pino Ragusi e il sottosegretario Armando Siri

Il senatore Armando Siri, sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, ha incontrato il rappresentante della Lega a Milazzo Pino Ragusi il quale gli ha esposto diverse problematiche. I due hanno discusso in particolare del Porto di Milazzo quale volano per lo sviluppo economico e turistico del territorio: "ci si è trovati concordi - si legge nel comunicato diramato da Noi con Salvini Milazzo - nel ritenere importante la realizzazione di un attracco idoneo alle grandi navi da crociera e di un porto turistico all’ avanguardia. E’ stato inoltre sottolineato che le condizioni della stazione Ferroviaria di Milazzo sono da terzo mondo e i disagi per turisti e portatori di handicap sono enormi."

Ragusi ha inoltre chiesto di rivedere e modificare il regolamento dell’Area Marina Protetta affinché se ne possa trarre il massimo vantaggio anche nel settore del turismo.

Si è infine parlato anche del progetto dell’Aeroporto del Mela - recentemente caduto nel dimenticatoio - e del Ponte sullo Stretto. "Quest’ultima grande opera è ritenuta dal Sen. Siri di fondamentale importanza per lo sviluppo economico di tutto il meridione d’Italia grazie alla possibilità di intercettare gli oltre 30.000.000 di containers che passano ogni anno dal Canale di Suez e che oggi sono costretti a sdoganare in Grecia, Spagna e addirittura porti del Nord Europa."