Da Milazzo a Furci, Andaloro va da Salvini: "Ho visto tanti di Forza Italia"

"Tanti amici del centrodestra a Furci Siculo, molti di Forza Italia, moltissimi della tirrenica" questo il commento che ci rilascia Alessio Andaloro, consigliere comunale di Milazzo, presente all'appuntamento estivo di Matteo Salvini nel messinese. Andaloro - vicino all'ex sindaco Lorenzo Italiano - ha di recente lasciato Forza Italia.

Ed è lo stesso Andaloro a confidarci che oltre l'ex onorevole Nino Beninati, molti "big" erano presenti tra consiglieri ed ex consiglieri, quasi tutti di Forza Italia. Un partito che è divenuto Palermo-centrico secondo molti osservatori e che ha tagliato fuori i satelliti di molte province rimaste isolate e spesso, inascoltate. Milazzo è stato un esempio di questa deriva con una implosione interna del gruppo consiliare spaccato da mesi in più correnti, tra i pro-amministrazione e i contro-Formica.

Andaloro non conferma e non smentisce di pensare di passare nella nuova Lega di Salvini che fa gola a tanti in questo momento ma ci dice di essere in buoni rapporti con Pino Ragusi e Mario Saporita, i due "reggenti" storici della Lega a Milazzo. Ragusi è stato anche candidato sindaco per Noi con Salvini nel 2015 e ha continuato a sostenere il partito quando anche i sondaggi non erano a due cifre. "Non ero l'unico consigliere presente - dice Andaloro - c'erano anche Pietro Formica - Forza Italia corrente Pogliese, ndr - e Santi Saraò."

Quest'ultimo secondo alcune indiscrezioni sarebbe anche lui in procinto di aderire alla Lega. Per adesso sono solo voci di corridoio, in attesa che Palazzo dell'Aquila riprenda la sua normale attività politica e istituzionale.