Milazzo, strade collassate e viabilità ridotta: automobilisti infuriati

C'è un serio problema a Milazzo che riguarda la sicurezza stradale. In pieno centro è facile imbattersi in vere e proprie voragini "messe in sicurezza" alla meno peggio, come questa in foto accanto la piazza di San Papino.

L'intera area che dal tono arriva nella via Risorgimento è ormai piena di avvallamenti, voragini, fossi, condizioni precarie dell'asfalto che segnalano manutenzione scarsa e precaria. Tutto questo incide ovviamente sulla viabilità in strade centralissime molto frequentate negli orari di punta.

Ma non c'è solo il centro cosparso di buche spesso anche molto pericolose, come quella nella salita dei cappuccini. Andando verso la piana e la periferia milazzese lo stato delle strade è anche peggio. Quasi tutte sono strade comunali, un tempo provinciali, quindi competenza diretta del Comune. Tra le messe peggio, la strada che collega il porto alla stazione di Milazzo che presenta in diversi punti buche enormi che tendono ad allagarsi. E se prima un fosso era evitabile, oggi diviene impossibile farlo: da qui la rabbia degli automobilisti per i pericoli a cui ci si espone e le code e i restringimenti che si vanno creando.