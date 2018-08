Milazzo, la voragine della salita dei Cappuccini verso la messa in sicurezza

Le piogge hanno allargato e portato a valle detriti e ogni tipo di sabbia trasformando il tratto di salita verso i cappuccini in una trappola per i mezzi in discesa. E infatti un automezzo è rimasto bloccato. L'area è stata quindi transennata qualche giorno fa.

Ieri il dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Milazzo ha assegnato alla ditta Chiofalo Costruzione srl un accordo quadro relativo alla scarificazione e bitumazione delle strade comunali. La base d’asta era di 207 mila euro la gara ma è stata assegnata con un ribasso che ha fatto scendere a 123 mila euro il costo a carico del comune. Il contratto prevede che la ditta intervenga su chiamata dell’ente comunale per realizzare interventi di urgenza che si presentano nel quotidiano, fino all’esaurimento della somma appaltata. Il primo intervento sarà quello di Salita Cappuccini.

La strada che porta all'hotel Eolian - che aveva scritto al Sindaco proprio per richiedere un intervento - e al cimitero comunale, risulta danneggiata in più punti: sopra mancano pezzi di asfalto e cemento mentre sotto vi sono dei rigonfiamenti del manto stradale, segno che l'acqua ha portato verso il basso grandi massi di terra.