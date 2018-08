Sicilia Futura Milazzo chiede di sbloccare la nave dell'Arpa per i rilevamenti

Si torna a parlare di qualità delle acque a Milazzo. Il gruppo consigliare di "Sicilia Futura" Milazzo in una nota ha chiesto all'Ispra di valutare la possibilità della sottoscrizione di un protocollo d'intesa con Arpa per sbloccare la situazione dell'imbarcazione che dal 2014 si trova bloccata e non più utilizzata per il controllo delle acque.

"Sicilia Futura" ritiene tale barca "strategica per i controlli del mare in un territorio caratterizzato dalla presenza di industrie. Crediamo che una interlocuzione con i vertici dell'Arpa possa dare risposte positive e anche in tempi brevi. Sarebbe una risposta importante alle aspettative anche dei cittadini".

Le recenti valutazioni e analisi compiute dalla Regione e da Legambiente hanno però constatato una qualità dell'acqua dentro i limiti di legge, sia all'altezza del depuratore di Milazzo che di quello di Spinesante a Barcellona. Diverso è invece il caso che riguarda i torrenti che in questo periodo sono a secco ma vengono usati come discariche per ogni tipo di materiale che poi si riversano in mare con le prime piogge.

Di recente il gruppo di Sicilia Futura alla Regione ha mostrato diversi ammiccamenti alla giunta Musumeci, probabile un innesto nella maggioranza già a corto di numeri in aula. Strategia che potrebbe ripercuotersi anche sul territorio con i vari gruppi locali sempre più distanti dalle amministrazioni di centro-sinistra.