Tombino-killer in via La Farina - Tempostretto

Un tombino quasi del tutto scoperto, pericoloso per i passanti. Nonostante le segnalazioni il problema non è stato ancora risolto

MESSINA – Segnalazione inviata da una nostra lettrice: “Da mesi questo tombino si trova in una situazione poco sicura via La Farina is. 59 n. 128. Nei mesi scorsi si era creato un foro nell’asfalto. Adesso da due settimane si è spostata la griglia… Non so, aspettiamo che qualcuno si faccia male? Si trova nelle vicinanze della fermata dell’autobus.

Ovviamente diversi passanti che sono passati e inciampati hanno avvisato chi di competenza. Questa mattina é stata fatta ulteriore segnalazione alla polizia municipale. Grazie”.