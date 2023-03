Top Spin Messina attesa dalla doppia trasferta a Norbello e Napoli - Tempostretto

Venerdì la Top Spin Messina giocherà in Sardegna il recupero della 10ª di campionato, domenica attesa a Napoli per il penultimo impegno di stagione regolare

MESSINA – Due impegni ravvicinati in trasferta per la Top Spin Messina WatchesTogether nel campionato di Serie A1 di tennistavolo. Domani (venerdì 10 marzo), alle ore 18, la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio sarà di scena a Norbello per il recupero della terza giornata del girone di ritorno. Il gruppo viaggerà poi con destinazione Campania per la sfida contro il Gg Teamwear-Sant’Espedito Napoli, valida per la sesta giornata di ritorno, la penultima della regular season, in calendario domenica 12 marzo alle ore 15.

I convocati della Top Spin Messina

Contro il Tt Norbello, in una sorta di antipasto dei playoff, i ragazzi allenati dal coach Wang Hong Liang saranno chiamati a difendere il secondo posto in classifica che occupano con 14 punti conquistati in nove incontri, una lunghezza sopra ai prossimi rivali, terzi a quota 13 e che hanno disputato una gara in più. Il portoghese João Monteiro e i tre “azzurri” Matteo Mutti, Marco Rech Daldosso e Leonardo Mutti, rispettivamente numeri 2, 5 e 6 del ranking italiano aggiornato, sono reduci dal perentorio successo casalingo per 4-0 a spese della Marcozzi, mentre Norbello nello scorso week-end ha pareggiato 3-3 in quel di Reggio Emilia.

I prossimi avversari

La compagine sarda, trovata dalla Top Spin sulla sua strada pure a gennaio nella semifinale di Coppa Italia, vinta a Castel Goffredo col risultato di 3-0, schiera nel proprio roster l’argentino Gaston Alto, lo spagnolo Javier Benito Rodriguez, il portoghese Diogo Miguel Ferreira De Carvalho, Marco Antonio Cappuccio e il russo Sergei Mokropolov nelle vesti di allenatore-giocatore.

Lotta per salvarsi, invece, il Gg Teamwear-Sant’Espedito Napoli, avversario nel successivo match di domenica, che ha collezionato 6 punti in 10 apparizioni. Nell’organico in forza ai campani allenati da Davide Guidone figurano l’ungherese Daniel Kosiba, lo spagnolo Joan Masip Navarro, il tedesco Qiu Liang, il belga Jean Karim Lauric e gli italiani Francesco Palmieri, Rosario Nemolato e Aniello Scognamiglio.

Programma e classifica Serie A1

10 marzo ore 18, Tennistavolo Norbello-Top Spin Messina WatchesTogether (recupero)

8 marzo Marcozzi-Tt Genova Cervino 3-3

10 marzo Tt Reggio Emilia Grissin Bon-Apuania Carrara

12 marzo ore 15 Gg Teamwear Sant’Espedito Napoli-Top Spin Messina WatchesTogether

Apuania Carrara 20 punti**

Top Spin Messina WatchesTogether*** 14

Tennistavolo Norbello** 13

Marcozzi 9

Gg Teamwear Sant’Espedito Napoli**, Tt Reggio Emilia Grissin Bon** 6; Tt Genova Cervino* 4.

*una gara in meno; **due gare in meno, *** tre gare in meno.

