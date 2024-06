Top Spin Messina, Humberto Manhani Junior è il primo colpo di mercato

Il club peloritano inizia a muoversi sul mercato per la prossima Serie A1 ingaggiando l'italo-brasiliano mancino

MESSINA – La Top Spin Messina WatchesTogether è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Humberto Manhani Junior per la stagione sportiva 2024/2025. Si tratta del primo nuovo innesto operato dal club del presidente Giorgio Quartuccio. Il pongista italo-brasiliano, nato il 3 agosto 1989, è un mancino dal dritto formidabile con vasta esperienza internazionale.

Nell’ultima stagione ha militato in Serie A1 indossando la maglia della Marcozzi Cagliari. Al suo attivo uno score di dieci partite vinte su undici disputate (90,9%), con 32 set conquistati e 9 persi. Manhani, che ha sfoderato una grande continuità di rendimento, si è messo particolarmente in luce anche a Villa Dante nel confronto con la Top Spin, superando Stoyanov nel singolare d’apertura e rendendo la vita difficile a Mutti in una sfida che si è risolta al quinto set per 18-16 in favore dell’ex peloritano. Attualmente occupa il ventesimo posto in classifica nel ranking nazionale individuale, in passato è stato al massimo numero 5 nel novembre 2023.

In Spagna, con l’Arteal Tenis de Mesa si è laureato campione assoluto della Galizia a squadre e ha ottenuto la promozione nella massima divisione iberica, centrando inoltre l’accesso alla Grand Final di Europe Trophy in corso di svolgimento a Novi Sad, in Serbia. Nel suo palmares può vantare, tra gli altri, una Coppa del Brasile, un titolo a squadre con i “verdeoro” ai Campionati Panamericani Ittf Sparta 2018 e una Coppa del Re spagnola. Autentico giramondo, ha giocato pure in Francia e Portogallo. Humberto Manhani Junior si candida ad essere nella prossima stagione un prezioso tassello per la compagine allenata da Wang Hong Liang.

