Top Spin Messina, Stoyanov: “Bravi a sfruttare il fattore campo, ora testa a Carrara”

Questo pomeriggio i peloritani giocano gara 2 della semifinale. Il presidente Quartuccio: "Meglio non potevamo fare, non abbiamo pressioni in questi playoff"

MESSINA – Un risultato eccezionale la gara di andata della semifinale playoff vinta per 4-1. La Top Spin Messina, che aveva iniziato la stagione molto male con un girone d’andata senza vittorie, è riuscita a rimontare la classifica e strappare l’ultimo posto disponibile per i playoff dove non è chiaramente favorita. Se ben utilizzata questa diventa un’arma perché già Carrara al PalaLaganà domenica è caduta sotto i colpi di Ursu e Stoyanov, entrambi con due doppiette hanno portato la compagine peloritana al successo.

Niagol Stoyanov così dopo la vittoria in semifinale: “Siamo stati bravi a uscire vincitori, da parte loro mancava il loro numero no Pucar impegnato in Coppa del Mondo. Siamo stati bravi noi a sfruttare il fattore campo, dimentichiamo comunque gara 1 e testa a Carrara sperando di fare bene lì. Sicuramente non so se è stata la mia prova migliore, ma so che è importante vincere. Sono contento ma l’importante è il risultato della squadra. A loro basta comunque la vittoria in casa per passare il turno, non pensiamo troppo e stiamo sul pezzo. Sarà importante sfruttare le situazioni che capiteranno perché queste partite possono girare”.

Per il pongista italo-bulgaro probabilmente la miglior prestazione da quando è a Messina. Ma non deve sorprendere visto che i suoi numeri in stagione, guardando al solo campionato, lo hanno visto vincere più partite di tutti. Ben tredici e grazie alla doppietta di domenica ha superato Tommaso Giovannetti che ne ha vinte 12, loro i più vincenti insieme a Vladislav Ursu che è salito a 11.

Il ritorno a Carrara

Nella giornata di oggi, martedì 15 aprile, dalle ore 17 al PalAvenza di Carrara in scena gara 2 della semifinale. Sarà una partita da dentro o fuori perché da nuovo regolamento in caso di una vittoria per parte nelle due sfide, andata e ritorno, avanzerebbe in finale la miglior classificata dopo il campionato. Messina però avrà dalla sua due risultati su tre perché anche strappare un pareggio, comunque un’impresa contro la corazzata toscana, cambierebbe ulteriormente la stagione in quanto i peloritani si giocherebbero la possibilità di conquistare il terzo tricolore della loro storia.

Giorgio Quartuccio, presidente della Top Spin Messina pensando già a gara 2: “Meglio di così non potevamo fare, tutti i ragazzi hanno dato il 100%. Grandissime partite hanno giocato Ursu e Stoyanov, quest’ultimo credo abbia fatto vedere il tennistavolo migliore da quando è a Messina e anche bella rivincita per Ursu ai danni di Monteiro. Siamo arrivati a questi playoff senza pressione, quindi sono gli altri a dover fare sentire la pressione, in gara 1 è stata un’impresa e mi complimento con i giocatori e l’allenatore. Ho notato un’unità eccellente in squadra, il sigillo di Stoyanov, il secondo punto, ha dato forse il là alla nostra vittoria. In gara 2 con la serenità e tranquillità di non avere nulla da perdere”.

