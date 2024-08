Torna il mercatino dei libri usati in piazza Unione Europea: “Divertimento e sostenibilità”

Favorire il riuso e il risparmio tramite lo scambio di libri è alla base dell'iniziativa che si terrà dal 2 al 4 settembre

MESSINA – Torna il mercatino dei libri usati in piazza Unione Europea. Dal 2 al 4 settembre, dalle 17 alle 19.30, lo spazio antistante Palazzo Zanca si tornerà ad animare di giovani studenti, su proposta della giunta Basile attraverso l’assessorato alle Politiche giovanili con la collaborazione della Consulta provinciale degli studenti di Messina. Come si fa ormai da decenni, gli studenti delle scuole messinesi potranno dare nuova vita ai volumi che altrimenti resterebbero inutilizzati, scambiandoli per favorire il riuso e il risparmio.

Basile: “Sostenibilità, impegno civico e divertimento”

Un importante momento di aggregazione, che il sindaco Federico Basile ha descritto così: “Siamo entusiasti per questa iniziativa che ormai è diventata un appuntamento fisso per i giovani messinesi. Il mercatino dei libri usati è un esempio concreto di come sia possibile coniugare divertimento, sostenibilità e impegno civico, grazie anche alla sinergia di intenti con l’organismo della Consulta provinciale degli studenti della città”.

Cannata: “Così si favorisce l’ambiente”

“Un’iniziativa che fa bene all’ambiente e alla comunità – aggiunge l’assessora Liana Cannata – in quanto si inserisce perfettamente nell’ambito del più ampio progetto Messina 2030 – Green Events, dimostrando l’attenzione di questa Amministrazione impegnata a favorire lo sviluppo di una Città sempre più sostenibile e attenta a coinvolgere le nuove generazioni attraverso l’organizzazione di una serie di attività innovative, originali e fortemente partecipate”. Tra le novità dell’edizione 2024 del mercatino dei libri usati, l’esposizione dei libri sarà allestita su teli secondo l’antica tradizione.

Maurotto: “Tornano le lenzuola come da tradizione”

A tal proposito il vicepresidente della Consulta provinciale degli studenti di Messina Emanuele Maurotto ha spiegato che “quest’anno riprenderemo un pezzo importante della tradizione utilizzeremo infatti delle lenzuola, stese lungo la scalinata di piazza Unione Europea, come era solito fare nelle prime edizioni. Siamo contenti di condividere con l’Amministrazione comunale l’iniziativa e in particolare l’Assessorato alle Politiche giovanili che ci ha sostenuto dal primo momento in cui abbiamo manifestato la nostra voglia di riprendere la tradizionale modalità di esposizione dei libri. Ciò rappresenta una soluzione sostenibile che è proprio una delle caratteristiche che vogliamo fare emergere volta a ridurre lo spreco della carta, oltre che dare la possibilità agli studenti e alle loro famiglie di fronteggiare il caro libri”.