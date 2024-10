Torna la Giornata della Prevenzione: c’è tempo fino al 13 ottobre per “candidarsi”

Gli operatori sanitari che vorranno partecipare all'evento del 26 ottobre a Villa Dante dovrà rapportarsi con la terza municipalità. Le modalità e le tempistiche

MESSINA – Gli operatori sanitari e le associazioni che operano nell’ambito della prevenzione e della promozione della salute pubblica sono state chiamate a raccolta dal Comune di Messina e dalla terza municipalità, presieduta da Alessandro Cacciotto, per quella che sarà la quinta edizione della Giornata della Prevenzione Sanitaria (la quarta si è tenuta l’11 novembre 2023). Anche quest’anno si terrà a Villa Dante, con appuntamento dalle 9 alle 14.30 di sabato 26 ottobre e sarà l’occasione per sottoporsi a visite, controlli e consulenze sanitarie gratuite.

Gli enti che vorranno partecipare, ha spiegato il Comune con una breve nota, dovranno far pervenire la richiesta entro il 13 ottobre, con una manifestazione d’interessa all’iniziativa da inviare all’indirizzo mail circoscrizione03@comune.messina.it, che fa capo alla terza municipalità. A coordinare l’evento, come nelle passate edizioni, sarà Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali. Contattato da Tempostretto, Cacciotto ha espresso la propria soddisfazione: “La giornata della Prevenzione è uno dei fiori all’occhiello della terza municipalità. Siamo felicissimi che torni per la quinta edizione. Sarà un evento aperto a tutti e chiediamo a chi voglia partecipare di contattarci per rendere ancora più ricca questa importante giornata”.