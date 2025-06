Torna lo Swap: un sabato sera tra abiti e “baratto” contro fast fashion e consumismo

L'evento ritorna dopo il successo di marzo: ecco cos'è e dove sarà

MESSINA – Torna un nuovo Swap, l’evento dedicato al baratto di vestiti usati e che punta alla sostenibilità ed abbattere i problemi legati al fast fashion e al consumo sempre maggiore di indumenti ormai quasi “usa e getta”. A marzo l’iniziativa organizzata da Irene Giambò, che precedentemente aveva fatto lo stesso in una metropoli del calibro di Londra, ha destato molta curiosità e tanta partecipazione.

Ora si replicherà, ancora una volta al caffè letterario Volta Pagina di via San Giacomo 13, a un passo dal Duomo. L’appuntamento è per sabato 21 giugno dalle 19 alle 23. Poi, il giorno dopo, l’evento si sposterà al Bakxos a Torre Faro per cinque giorni e infine ogni venerdì fino alla fine dell’estate. Un punto praticamente quindi, con un obiettivo preciso.

Giambò spiega lo “swaplution”

A spiegarlo è la stessa Irene Giambò: “Il nome che avevo già utilizzato a Londra è swaplution perché richiama revolution (contro il brainwashing delle corporation e questi trend consumistici), solution (al problema del textile waste), resolution (buoni propositi a consumare meno, scegliere second hand e apprezzare di più ciò che abbiamo). Per info abbiamo IG, tiktok, YouTube e FB e swaplution@gmail.com per info e collaborazioni”.