"South Academy Cup". Il cammino del Camaro si ferma ai rigori

Bilancio positivo per gli Under 14 del Camaro in questi giorni impegnati nel torneo "South Academy Cup". I giovani neroverdi hanno salutato la manifestazione nonostante non abbiano mai perso nei tempi regolamentari.

La squadra di Cassisi, infatti, approdata al triangolare valevole come turno di semifinale dopo aver conquistato 7 punti nel girone preliminare, ha prima superato il Monreale Calcio 2005 1-0 grazie al gol di Cavallo, di testa su assist di Russo, per poi affrontare l'Athena Agrigento nel match decisivo. Reti inviolate al termine dei tempi regolamentari tra le due formazioni, nonostante le tante occasioni collezionate dal Camaro, che ha sfiorato il vantaggio nel primo tempo con Abate e Verdura e nel secondo con Russo e Manciagli.

Ha deciso la gara, quindi, la lotteria dei rigori, con il quinto tiro dal dischetto, calciato da Verdura e parato dal portiere avversario, decisivo nel decidere il passaggio in finale dell'Athena, poi battuta 2-0 dall'Avola. Bilancio comunque positivo per il Camaro nella prima edizione della "South Academy Cup": tre vittorie e due pareggi in cinque gare per la squadra di Cassisi.