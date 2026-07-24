Torre Faro. Piazza dell’Angelo “su un unico livello”, la proposta di Rinascita Messina

Un'istanza indirizzata all'Amministrazione per eliminare i dislivelli a Torre Faro, garantire sicurezza e fruibilità e valorizzare l'affaccio sul mare

Piazza dell’Angelo su un unico livello, eliminando gradini e dislivelli e realizzando un ampio belvedere affacciato sul Mar Ionio. E’ la proposta di Rinascita Messina, firmata dall’ing. Gaetano Sciacca, insieme al comitato “Salviamo Torre Faro”

Una soluzione di questo tipo consentirebbe, spiegano, di «eliminare le potenziali situazioni di rischio derivanti dalla presenza di gradini e dislivelli, garantendo una maggiore sicurezza per bambini, anziani e persone con ridotta mobilità».

Inoltre, aggiungono, permetterebbe di «migliorare l’accessibilità e la piena fruibilità della piazza da parte di tutti i cittadini» e di «recuperare l’originaria identità storica e paesaggistica del luogo, restituendo alla comunità uno spazio pubblico che per decenni ha rappresentato un punto di incontro, di socializzazione e di aggregazione».

Infine, sottolineano come la scelta consentirebbe di «valorizzare ulteriormente il suggestivo affaccio sul Mar Ionio, creando un belvedere continuo capace di accrescere il pregio urbano e turistico dell’area».