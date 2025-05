Torrente Trapani, “Passeggiata Primavera nel degrado”

A denunciare la situazione è la II Commissione Igiene e Sanità della IV Municipalità. "L'inciviltà di pochi mette a rischio tutti"

“Nel Torrente Trapani, la Passeggiata Primavera è in piena emergenza degrado. La IV Circoscrizione chiede interventi di messa in sicurezza. La Passeggiata Primavera, in pieno centro città, deve fare i conti con l’inciviltà di pochi: degrado e insicurezza stanno compromettendo uno degli spazi pubblici più importanti di Messina”. A denunciare la situazione è la II Commissione “Igiene, Sanità, Ambiente e Sicurezza urbana” della IV Circoscrizione, presieduta dal consigliere Nicola Lauro, che ha approvato all’unanimità una serie di richieste operative rivolte all’amministrazione comunale. Il punto all’ordine del giorno è stato proposto dal consigliere Domenico Gabriele Ferrante, che si era già fatto promotore nel 2023 di una delibera consiliare che puntava al miglioramento della vivibilità dell’area.

“Va riconosciuto che, grazie all’impegno della IV Circoscrizione e alla delibera approvata all’unanimità due anni fa – precisa Ferrante – oggi la pulizia della Passeggiata Primavera è garantita quasi ogni giorno da una squadra dedicata. Quel che sembra una buona notizia, tuttavia, nasconde un problema: il servizio è reso necessario dai continui bagordi e dall’inciviltà che caratterizza le ore serali: se ci fosse più rispetto per i beni comuni, questa forza lavoro potrebbe essere utilizzata in altre aree della città. Durante l’ultima seduta della Commissione – prosegue Ferrante – alcuni residenti, oltre a portare le immagini di quel che sono costretti a vedere ogni mattina, specialmente nei weekend, hanno testimoniato personalmente le ripetute situazioni di pericolo vissute negli ultimi mesi, allegando agli atti anche una delle denunce già presentate alla Procura della Repubblica. Non si tratta soltanto di disagio o fastidio – evidenzia Ferrante – ma di episodi gravi di molestie, danneggiamenti e violazioni di proprietà privata. Una vera e propria emergenza che minaccia la sicurezza di chi abita e frequenta la zona”.

“La Passeggiata Primavera – sottolinea Lauro – dovrebbe essere un simbolo di socialità e aggregazione per persone di tutte le età, ma in particolare deve essere uno spazio sicuro e accogliente per i bambini e le loro famiglie. Oggi, invece, ci troviamo ogni mattina di fronte a cumuli di rifiuti e una diffusa percezione di insicurezza, soprattutto nelle ore serali. Nessun genitore è invogliato a portare i propri figli a queste condizioni”.

Nella nota inviata all’Amministrazione vengono elencate “le criticità più gravi e le proposte approvate dalla Commissione”:

-“Messa in sicurezza e riqualificazione della villetta;

-Maggiore presenza delle forze dell’ordine tramite controlli serali e notturni mirati;

-Ripristino e ampliamento dell’area giochi per bambini;

-Organizzazione di eventi culturali, sociali e campagne di sensibilizzazione per promuovere il rispetto degli spazi pubblici.

La Commissione auspica ora un rapido confronto con l’amministrazione:

“Chiediamo risposte e soluzioni concrete – conclude Ferrante – perché i cittadini hanno diritto a vivere quest’area in sicurezza e decoro. La nostra voce è quella di un intero quartiere che non vuole più piegarsi agli abusi di pochi incivili”.