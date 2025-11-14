 Torrente Zafferia. "Passata l'emergenza restano criticità"

Redazione

Torrente Zafferia. “Passata l’emergenza restano criticità”

venerdì 14 Novembre 2025 - 11:30

Lo dicono i consiglieri comunali Felice Calabrò e Mirko Cantello, che hanno scritto al sindaco Basile e agli assessori Minutoli e Caminiti

“In occasione delle cospicue precipitazioni metereologiche verificatesi in città in queste ultime settimane i cittadini residenti nelle vicinanze del torrente Zafferia, memori di quanto accaduto negli ultimi anni in occasioni simili, hanno temuto il peggio. Hanno temuto, e temono, per l’incolumità propria e dei propri cari, per l’integrità delle loro abitazioni e dei loro beni mobili”.

Lo dicono i consiglieri comunali Felice Calabrò e Mirko Cantello, che hanno scritto al sindaco Basile e agli assessori Minutoli e Caminiti.

“Quali interventi sono stati posti in essere – chiedono – e, cosa ancor più importante, quali interventi sono previsti per garantire alla popolazione una vita serena, non minacciata ogni qual volta si preannuncia un temporale?”.

“Appare ai nostri occhi, ma soprattutto agli occhi della cittadinanza interessata più direttamente al problema, che passata l’emergenza sia scemata l’attenzione sulle evidenti criticità esistenti” – concludono, invitando “a porre in essere le azioni necessarie a garantire in tempi rapidi interventi strutturali adeguati”.

