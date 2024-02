Tra divertimento e gusto, dopo anni di silenzio a Giardini Naxos torna il Carnevale

L'amministrazione comunale riaccende la festa più colorata dell'anno, celebrando la tradizione dolciaria locale e promuovendo la solidarietà internazionale

GIARDINI NAXOS – Dopo anni di silenzio, il Carnevale torna in grande stile a Giardini Naxos. L’amministrazione comunale ha deciso di puntare nuovamente su questa festa tanto amata, che riesce a unire persone di tutte le età in un tripudio di gioia e allegria. La formula scelta quest’anno è quella del divertimento unito al gusto, con una serie di eventi che sapranno soddisfare sia i palati più esigenti che gli animi più festaioli. Tra gli appuntamenti previsti per il lungo weekend fino a lunedì, spiccano il ‘Choco moments’ e, clou dell’evento, ‘Il Gusto del Carnevale’, in programma per lunedì 12 Febbraio, dalle 18 alle 24, in piazza Abate Cacciola (già Piazza Municipio).

Fulvia Toscano, assessore comunale alla Cultura, Turismo e Spettacoli, commenta entusiasta: “Tornano gli eventi del Carnevale a Giardini Naxos. Fino a lunedì 12, la festa si unirà alla nostra migliore tradizione dolciaria siciliana e messinese, grazie alla partecipazione di diverse pasticcerie e maestri pasticceri locali. Sarà una grande festa di piazza, con un programma pensato per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Vogliamo regalare momenti di comunità, dove la gente si diverte e socializza attraverso il gusto e la festa”.

Non solo divertimento, ma anche solidarietà: l’evento accoglierà la presenza degli amici dell’Unicef, in collaborazione con la referente locale Pancrazia Marcuccio, per sensibilizzare sulla difficile situazione dei bambini colpiti dalle guerre. Per Ivan Cantello, assessore comunale all’Agricoltura, Pesca e sviluppo rurale, l’iniziativa rappresenta un’opportunità per far conoscere il territorio e valorizzare i suoi prodotti tipici. “Stiamo cercando di promuovere tutte le risorse e le potenzialità del nostro comprensorio – spiega – dall’attrazione turistica all’agroalimentare e alla pesca. Continua la strategia di questa amministrazione volta alla valorizzazione delle importanti peculiarità che abbiamo, in grado di generare nuove economie per Giardini Naxos”.

Un ospite d’eccezione del ‘Gusto del Carnevale’ sarà Francesco Arena, maestro bakery chef, Ambasciatore del Gusto e Tre pani Gambero Rosso, che guiderà i partecipanti alla scoperta dei prodotti in degustazione, offrendo un racconto avvincente tra cucina e storia.

Lo spettacolo non mancherà di certo: dalle 18:00 si aprirà l’area degustazione, seguita dallo Show Bimbi con Figures, Super Eroi e personaggi dei Cartoons. Alle 19:45 il mago Alex stupirà con i suoi incantesimi, mentre alle 20:30 si esibirà The Brasil Show, seguito alle 21:30 dalla musica live dei Trichorus by Kilimangiaro Band. Il gran finale sarà affidato al dj set di Santi Villari, alle 23:30.

Numerose associazioni parteciperanno all’evento, presentando abiti ispirati al tema del Carnevale e del gusto, tra cui l’Archeoclub, Cristal Dance, l’Associazione Azione Cattolica Santa Maria Raccomandata e la Parrocchia di Santa Maria Raccomandata. Il Carnevale a Giardini Naxos si appresta dunque a regalare emozioni, sapori e momenti di condivisione, confermandosi non solo una festa tradizionale, ma anche un’occasione per valorizzare la cultura e le eccellenze del territorio.