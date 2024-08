Tragico schianto a Sala Consilina, muore bimba messinese di 7 anni

La bimba viaggiava con i genitori e il fratellino più piccolo, tutti ricoverati in codice rosso

Una bambina messinese di 7 anni è morta questa mattina per le conseguenze di un incidente sull’autostrada del Mediterraneo, nelle vicinanze delle svincolo di Sala Consilina, in provincia di Salerno. La bambina viaggiava in auto con i genitori e il fratellino più piccolo. Per cause in fase di accertamento, il mezzo, una Citroen C1, si è scontrato con una Renault Captur. A bordo una coppia di coniugi calabresi. Sul possono sono intervenuti agenti della Polstrada, sanitari del 118 e vigili del fuoco, che si sono dovuti adoperare per estrarre dalle lamiere i feriti. La bambina è stata trasportata in ospedale, dove però è deceduta. Gli altri cinque feriti, quattro adulti e il fratello piccolo della bambina, sono stati ricoverati in codice rosso.