Tragico schianto nel Palermitano, muore un 29enne di S. Teresa. Il cordoglio del sindaco - Tempostretto

L'incidente nella notte. Con Andrea Finocchio viaggiava un 37enne, trasportato in ospedale ma fuori pericolo

S. TERESA – Dolore e profondo cordoglio questa mattina nella comunità di S. Teresa, raggiunta dalla notizia dell’improvvisa morte del 29enne Andrea Finocchio. Il giovane, appassionato di rally, si stava recando con un amico nel palermitano per assistere alla Targa Florio. Nella notte, all’altezza del Comune di Lascari, il tragico schianto. La Toyota Yaris su cui i due viaggiavano, per cause in fase di accertamento, è andata a finire contro il muro di una costruzione. Finocchio è morto sul colpo. Il 37enne alla guida è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Giglio di Cefalù, ma è fuori pericolo. “La nostra comunità, ancora una volta – ha dichiarato il sindaco di S. Teresa, Danilo Lo Giudice – si trova inerme di fronte ad una tragica notizia che stamattina inaspettatamente abbiamo appreso. Andrea era un ragazzo semplice, brillante, pieno di vita, sempre affettuoso e cordiale con tutti e con quell’instancabile sorriso stampato sul volto. Conosciuto e apprezzato non solo nella nostra comunità ma in tutto il comprensorio, appassionato di rally e amante della vita – ha aggiunto il primo cittadino – ha regalato a chi ha avuto l’onore di incrociare la sua persona, la gioia di un ragazzo con una vitalità e affettuosità estrema. Grazie per tutto quello che ci hai donato, la nostra comunità ti abbraccia tenendo vivo il ricordo di uno dei suoi figli migliori. A nome mio personale e ovviamente di tutta la comunità – ha concluso Lo giudice – esprimo ai familiari il sentimento di cordoglio e vicinanza per questa immane tragedia per la quale nessuna parola può essere di conforto”.