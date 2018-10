Incontro III circoscrizione-Atm: "Tanti disagi, ecco le proposte di modifica"

Tutte le criticità del nuovo piano Atm con particolare attenzione per quelle che stanno causando disagi nel III quartiere sono state al centro dei lavori della IV commissione consiliare di circoscrizione, alla presenza del direttore generale dell’azienda Natale Trischitta e dell’ingegnere Leonardo Russo, progettista del sistema Shuttle.

Nei giorni scorsi moltissimi cittadini hanno protestato per le incongruenze del piano ed hanno chiesto correttivi che i consiglieri di circoscrizione ieri hanno invitato i vertci Atm a valutare.

Sono state chieste modifiche alle linee 9,10,11,12,12bis, 13 e 14 per limitare disagi a studenti ed anziani, mentre per alcune linee è stato richiesto il passaggio dal mercato Vascone e dal cimitero. In altri casi sono stati chiesti mezzi più grandi e di prolungare il transito dell’autobus fino alla parte alta della via Gerobino Pilli.

“Il consiglio-scrive il presidente della III Circoscrizione Lino Cucè- è soddisfatto per la disponibilità dimostrata dal management Atm a discutere di questioni tecniche anche se sarebbe stato opportuno discuterne in maniera dettagliata prima della messa in esercizio Auspichiamo che le modifiche suggerite vengano attuate quanto prima”

E' stata anche richiesta l'attivazione di un servizio scuolabus per andare incontro a quelle famiglie che non hanno alternative né la possibilità di utilizzare gli scuolabus privati.

“Anche se presentato in pompa magna, ed inizialmente passato come la panacea di tutti i mali per il servizio pubblico, ieri il direttore generale Trischitta lo ha definito ancora sperimentale- commenta il vice presidente della circoscrizione Alessandro Geraci- Non ci siamo però limitati alle contestazioni ed abbiamo formulato proposte per migliorare il servizio. I vertici Atm hanno accolto positivamente i nostri suggerimenti di modifica delle linee di collegamento ai villaggi, ma questa è l' ennesima conferma della mancanza di dialogo tra amministrazione e i tanti consiglieri del territorio che forse arrivano prima a capire i disagi che i messinesi vivono nei vari villaggi.

Sull’Atm è intervenuto ancora una volta il consigliere comunale Libero Gioveni che ha invitato il sindaco a “spacchettare” la questione Atm dal Salva Messina anche perché “se per la trasformazione dell’azienda in spa si devono votare tutti i bilanci finora non ha approvati io non me la sento di votare bilanci che risalgono a 16 anni fa. Mi chiedo poi, vista la mole del debito come sia possibile trovare oltre 5 milioni di euro in 3 mesi per pagare le cartelle esattoriali dell’Atm”